Une date de sortie et un nouveau teaser montrant l’état actuel du jeu sont annoncés pour le titre Slash-em-up Wanted Dead

Personne ne savait vraiment à quoi s’attendre au Tokyo Game Show lorsque 110 Industries sont montés sur scène l’année dernière. La vidéo d’introduction de cinquante minutes de l’éditeur, présentée par le célèbre concepteur de jeux Yu Suzuki, a rapidement fait comprendre qu’il s’agissait d’une organisation qui voulait faire une déclaration. Un jeu de zombies hack-and-slash classique, Wanted: Dead, était l’un des trois nouveaux projets fascinants dévoilés à la fin de la vidéo.

L’éditeur a décrit le jeu d’aventure violent comme « une lettre d’amour AAA à la sixième génération de consoles de salon. En conséquence, il a suscité beaucoup d’intérêt de la part des fans du genre hack-and-slash. Le jeu a été développé par Soleil et une partie importante de la même équipe qui a travaillé sur les titres de redémarrage de Ninja Gaiden et Dead or Alive 5. L’éditeur a maintenant annoncé une toute nouvelle bande-annonce et la date de sortie du jeu après près d’une année complète et d’innombrables Twitter taquine.

La date de sortie de Wanted: Dead est révélée dans la vidéo de la date de sortie, qui combine une quantité importante de séquences de gameplay avec de superbes graphismes de style anime et des vues en direct de Stefanie Joosten, l’actrice et réalisatrice de scènes coupées la plus connue pour son travail sur MGS 5. Dans un clip précédent, il était déjà indiqué que le jeu serait rendu disponible sur PC, génération actuelle et génération précédente Playstation et Xbox plates-formes et Steam.

Vous aurez du temps libre pour vous amuser lorsque vous n’êtes pas en voyage ou en train de tirer sur des zombies. Les jeux d’arcade, jouer à la grue, chercher des récompenses douteuses et détruire des boîtes de nuit d’une manière qui rendrait Kiryu et sa compagnie incroyablement fiers ne sont que quelques-uns des loisirs de l’équipe.

Une série de séquences animées élégantes qui facilitent le développement de l’histoire sont entrelacées tout au long de cela. Même s’il a, jusqu’à présent, échappé à notre avis, Wanted: Dead ressemble à un titre à surveiller si vous voulez que votre action soit un peu étrange et amusante.