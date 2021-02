Une cyberattaque sur CD Projekt Red viole l’entreprise

Nous avons très peur que même les grandes entreprises ne soient épargnées par les hackers: il y a eu une cyberattaque sur CD Projekt Red.

Coupable, l’information est le pouvoir, et dans un environnement aussi numérisé que le nôtre, plus encore, qui conduit à plus que des dangers pressants. D’autant plus lorsque vous dirigez une grande entreprise avec des milliers et des milliers de données de toutes sortes, et nous craignons que cette fois nous ayons un cyberattaque sur CD Projekt Red.

L’entreprise elle-même l’a communiqué via Twitter. Apparemment, hier encore, un pirate informatique a réussi à infiltrer les systèmes de l’entreprise, avec les conséquences que cela entraîne.

Apparemment, le hacker demande une compensation dans les 48 heures pour ne pas avoir révélé ce qu’il a réussi à voler, parmi lesquels on trouve une liste de jeux bien connus comme Cyberpunk 2077, une nouvelle version de The Witcher 3 et celui-ci.

Il est à noter que, selon ce qu’ils disent, pour tenter de nous calmer, aucune des données volées n’appartient à leurs travailleurs ou à leurs utilisateurs, quels qu’ils soient, donc pour cette partie, nous pouvons être calmes.

Mise à jour importante pic.twitter.com/PCEuhAJosR – CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 9 février 2021

Ils ont continué à commenter que, malgré le fait qu’une grande partie de leurs données ait été cryptée, il ne s’est pas produit de même avec les copies de sauvegarde, qui restent intactes, et ils commencent déjà à essayer de résoudre le problème dans ce domaine.

L’entreprise a déjà fait connaître tout cela aux autorités, nous ne pouvons donc qu’attendre de voir si nous aurons une issue positive à tout cela, ce que nous espérons ardemment.