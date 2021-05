Une cyberattaque contre la plus grande société d’oléoduc aux États-Unis laisse le pays en échec, qui a déclaré l’état d’urgence

Lancôme Absolue Crème Riche Régénérante Illuminatrice aux Grands Extraits de Rose

QUELLES ACTIONS ? Les laboratoires Lancôme présentent Absolue, leur gamme de soin dexception, pour une peau régénérée en profondeur. Cest cliniquement prouvé : Après seulement une application, la peau entame un processus de récupération. Elle paraît plus douce et nourrie. Au bout d'un mois, la peau est régénérée et visiblement transformée. L'accélération de la régénération des cellules de la peau est cliniquement prouvée. QUEST-CE QUI REND CE PRODUIT UNIQUE ? Enrichi en Grands Extraits de Rose, ce soin premium participe à la régénération de la peau en seulement 3 semaines : la peau est durablement hydratée, éclatante et visiblement transformée. Cette crème fondante est encapsulée dans un écrin unique pensé pour sa beauté et conçu dans une démarche éco-responsable : son pot se conserve et se recharge, pour une vision du luxe engagé. SES INGREDIENTS ? La gamme Absolue représente le savoir-faire de formulateurs à la française. Grâce à une technique d'extraction innovante, Lancôme crée un complexe exclusif d'ingrédients actifs : les Grands Extraits de Rose, issus de roses françaises cultivées selon un processus éco-responsable, pour une efficacité régénérante décuplée. POUR QUI ? Pour toutes celles à la recherche d'un soin régénérant, révélateur d'éclat et durablement revitalisant, quels que soient leur âge, leur carnation ou leur type de peau. TEXTURE Une texture riche, confortable et nourrissante spécialement conçue pour les peaux sèches et sensibles. Lancôme la marque française du bonheur depuis 1935.