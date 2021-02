Une Crète controversée arrive

Il y a deux ans, la nouvelle génération de la Hyundai ix25 est apparue au salon de l’automobile de Shanghai en Chine. Dérivé de la base de Crète, le frère chinois sera une référence pour la nouvelle génération de SUV brésilien. Qui, à son tour, devrait être présenté au Brésil au début du second semestre de cette année.

Le lancement du modèle devrait avoir lieu le même mois que la présentation de la génération actuelle de HB20, c’est-à-dire en septembre. Recherchés par Jornal do Carro, les concessionnaires ont indiqué qu’il est certain que le véhicule arrivera au deuxième semestre. Cependant, certains n’ont pas été en mesure d’informer spécifiquement le mois et d’autres ont dit qu’il pourrait arriver en août ou en septembre.

Il convient de souligner que la conception de l’ix25 est controversée. Cependant, la société a apporté quelques modifications mineures au produit pour l’offrir sur le marché indien, où il est le produit phare de Hyundai. Autrement dit, nous devons recevoir la conception controversée viendra de toute façon.

D’autre part, un changement significatif dans le produit vendu sur les deux marchés est le centre multimédia. Alors que sur le marché chinois, l’écran est vertical (comme une tablette) et s’intègre à la console, en Inde, il est horizontal et comporte encore des boutons de commande.