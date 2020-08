Une courte liste de choses stupides et dangereuses que j’ai faites dans Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator est magique, un moteur capable de créer une évasion à l’échelle mondiale. Mais c’est aussi un jeu de simulation du plus haut niveau. Avec tous les réglages de difficulté augmentés, il faut vraiment que vous sachiez piloter un avion pour vous amuser. Cela signifie qu’il est incroyablement facile de tuer votre soi virtuel par accident … et exprès. Alors, voici une courte liste de toutes les choses stupides et dangereuses que j’ai faites pendant la semaine où j’ai passé Microsoft Flight Simulator.

Tout d’abord, une note rapide sur l’histoire de faire des choses stupides dans Microsoft Flight Simulator. La première version du jeu à laquelle j’ai joué est sortie en 1988. Je me souviens avoir décollé de l’aéroport par défaut en Microsoft Flight Simulator 3.0 – Le Meigs Field de Chicago – pour la première fois. La petite piste d’atterrissage était répartie sur un tas de décharges dans le lac Michigan qui a été construit à l’origine dans les années 1930 pour la foire mondiale Century of Progress. En se dirigeant vers le nord, les joueurs pouvaient survoler la grande étendue bleue du lac – ce qui était super ennuyeux – ou ils pouvaient se faufiler dans et hors de l’horizon emblématique de Chicago. Presque tout le monde l’a fait à la place.

Cela signifie que pratiquement tous ceux qui ont joué au jeu ont immédiatement enfreint la loi, virant dans un espace aérien restreint à des altitudes dangereusement basses. Des pilotes non qualifiés se sont finalement écrasés, soit en entrant trop vite lors de leur voyage de retour à Meigs, soit en frappant un gratte-ciel. En 2003, le maire de Chicago, Richard M. Daley, a ordonné aux équipes de la ville de détruire le terrain Meigs Field dans le monde réel. Le site a depuis été reconverti en parc.

Ce qui est intéressant, c’est que dans les versions vintage de Simulateur de vol, les joueurs pouvaient voir leur avion s’écraser. Ce n’était pas terriblement dramatique – juste une image d’un pare-brise cassé. Mais cela a fait passer le message.

Dans la nouvelle version de Simulateur de vol il n’y a pas d’animation de crash à proprement parler. L’écran devient simplement noir, vous donnant un message rapide sur une ligne sur la cause de la rupture de votre avion. De plus, vous pouvez endommager l’avion et ces dégâts affecteront ses caractéristiques de vol, mais vous ne verrez pas réellement ces dégâts dans le jeu. Cela rend les atterrissages sur le ventre un peu anti-climactiques, mais c’est quelque chose sur lequel le développeur Asobo Studio travaille.

C’est juste pour dire qu’il n’y a pas de gros gains quand vous faites quelque chose de stupide Simulateur de vol. Mais cela ne le rend pas moins amusant à faire. Voici quelques-unes des façons dont je suis mort:

Image: Asobo Studio / Xbox Game Studios

Course de canyon: L’une de mes activités préférées dans les versions précédentes de Simulateur de vol – une fois que j’ai eu les packs de terrain tiers appropriés, bien sûr – j’ai survolé le Grand Canyon. Je suis heureux d’annoncer que le fleuve Colorado est beaucoup plus intéressant à regarder cette fois-ci. Cependant, couper une aile dans un virage serré mettra fin à votre vol très rapidement.

L’une de mes activités préférées dans les versions précédentes de Simulateur de vol – une fois que j’ai eu les packs de terrain tiers appropriés, bien sûr – j’ai survolé le Grand Canyon. Je suis heureux d’annoncer que le fleuve Colorado est beaucoup plus intéressant à regarder cette fois-ci. Cependant, couper une aile dans un virage serré mettra fin à votre vol très rapidement. Voler sous les ponts: Un de mes avions préférés dans la nouvelle version de Simulateur de vol est l’avion de voltige de marque Pitts. Non seulement la petite chose rouge et blanche est rapide et maniable, mais elle a aussi moins tendance à se séparer en plein vol lorsque vous poussez le nez vers le bas. Je suis heureux d’annoncer que vous pouvez voler sous le pont de Brooklyn et le pont du Golden Gate. Cependant, selon la météo, les vagues posent un peu de problème à basse altitude.

Un de mes avions préférés dans la nouvelle version de Simulateur de vol est l’avion de voltige de marque Pitts. Non seulement la petite chose rouge et blanche est rapide et maniable, mais elle a aussi moins tendance à se séparer en plein vol lorsque vous poussez le nez vers le bas. Je suis heureux d’annoncer que vous pouvez voler sous le pont de Brooklyn et le pont du Golden Gate. Cependant, selon la météo, les vagues posent un peu de problème à basse altitude. Atterrissage sur les ponts: En plus de voler sous les ponts, sachez que vous pouvez également les traverser. J’ai fait des atterrissages tactiles sur le Golden Gate Bridge pendant un après-midi entier. Heureusement, les véhicules ne sont pas des objets de collision Simulateur de vol. Les supports de pont, en revanche, le sont certainement.

En plus de voler sous les ponts, sachez que vous pouvez également les traverser. J’ai fait des atterrissages tactiles sur le Golden Gate Bridge pendant un après-midi entier. Heureusement, les véhicules ne sont pas des objets de collision Simulateur de vol. Les supports de pont, en revanche, le sont certainement. Voler dans une tempête tropicale: En plus d’accéder à Simulateur de vol en juillet, j’ai joué à l’alpha fermé quelques mois plus tôt cette année et j’ai testé sa simulation météorologique, qui fonctionne sur des données réelles. Cela signifiait voler directement dans les tempêtes tropicales Bertha et Cristobal. L’expérience était terrifiante. Avec une visibilité nulle, j’ai regardé avec horreur pendant que mon instrumentation faisait des choses terribles. Le mieux que je puisse comprendre, c’est que mon petit avion monomoteur a été ballotté comme un gobelet en papier et déchiré en lambeaux. Qu’il suffise de dire que j’attends avec impatience les moddeurs intéressés par la modélisation du 53e escadron de reconnaissance météorologique de l’armée de l’air américaine, également connu sous le nom de Hurricane Hunters.

En plus d’accéder à Simulateur de vol en juillet, j’ai joué à l’alpha fermé quelques mois plus tôt cette année et j’ai testé sa simulation météorologique, qui fonctionne sur des données réelles. Cela signifiait voler directement dans les tempêtes tropicales Bertha et Cristobal. L’expérience était terrifiante. Avec une visibilité nulle, j’ai regardé avec horreur pendant que mon instrumentation faisait des choses terribles. Le mieux que je puisse comprendre, c’est que mon petit avion monomoteur a été ballotté comme un gobelet en papier et déchiré en lambeaux. Qu’il suffise de dire que j’attends avec impatience les moddeurs intéressés par la modélisation du 53e escadron de reconnaissance météorologique de l’armée de l’air américaine, également connu sous le nom de Hurricane Hunters. Atterrissage sur l’étang à l’arrière de ma maison: Microsoft Flight Simulator modélise tout ce que Bing peut voir depuis l’espace, ce qui signifie que votre maison est probablement dans le jeu. Ma maison a un étang derrière. Il ne mesure que 75 mètres de long, et si je m’évase juste au bon endroit un pâté de maisons, je peux larguer un avion à eau juste à l’intérieur. Je travaille toujours à m’arrêter avant de frapper la maison du voisin. Je vous ferai savoir comment ça se passe.

Enfin, il y a une chose stupide que je n’ai pas encore faite Microsoft Flight Simulator, et c’est du désordre dans l’espace aérien qui est strictement interdit. Cela signifie que je n’ai pas encore survolé la zone 51, l’Afghanistan ou la péninsule de Crimée contestée. Ces lieux sont tous là, car ils sont tous visibles de l’espace. Rien ne vous empêche de les vérifier dans le jeu. En fait, la Corée du Nord a l’air plutôt froide.

Microsoft Flight Simulator arrive sur PC le 18 août et arrivera éventuellement sur les consoles Xbox. Il est vendu en trois éditions, allant de 59,99 $ à 119,99 $. Il fera également partie du programme Xbox Game Pass.