Une copie non ouverte de The Legend of Zelda de Nintendo de 1987 se vend 870 000 € aux enchères

11 juil. 2021 13:00:00 IST

Dallas : Une copie non ouverte de The Legend of Zelda de Nintendo, réalisée en 1987, s’est vendue aux enchères pour 870 000 €.

Heritage Auctions à Dallas a déclaré que le jeu vidéo s’était vendu le 9 juillet. Un enchérisseur anonyme a acheté le jeu après le début de l’enchère à 100 000 €.

La maison de vente aux enchères a déclaré qu’il s’agissait d’une version rare qui a été créée lors d’une production limitée qui a eu lieu pendant quelques mois à la fin de 1987. The Legend of Zelda est un jeu d’aventure fantastique populaire sorti pour la première fois en 1986.

« The Legend of Zelda marque le début de l’une des sagas les plus importantes du jeu vidéo ; son importance historique ne peut pas être sous-estimée… c’est une véritable pièce de collection. C’est la seule copie de cette série de production que nous ayons jamais proposée dans un état scellé, et pourrait très bien être la seule que nous ayons jamais offerte dans ce niveau de préservation d’élite depuis de nombreuses années », a déclaré Valarie McLeckie, spécialiste des jeux vidéo chez Heritage, dans une déclaration.

En avril, la maison de vente aux enchères a vendu une copie non ouverte de Super Mario Bros. de Nintendo, achetée en 1986 et oubliée dans un tiroir de bureau pour 660 000 €.

Le jeu a fait ses débuts en 1986 au Japon et a rapidement conquis le marché des jeux aux États-Unis, devenant l’une des franchises les plus célèbres de l’histoire des jeux vidéo. Dans le passé, un jeu était souvent découvert des années après avoir été laissé dans un tiroir ou un placard.

