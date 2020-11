Une copie de «Super Mario Bros.3» bat un record absolu de prix aux enchères: 165 000 € pour une cartouche «défectueuse»

En 2019, une cartouche de ‘Super Mario Bros.’ il a battu un record de prix aux enchères atteignant 100 150 €, avec sa boîte intacte et une édition quelque peu limitée. Mais en 2020, ils ont arraché son propre record à domicile, car une cartouche de ‘Super Mario Bros.3’ a atteint son prix maximum historique également aux enchères.

En fait, c’est aussi la même maison de ventes: Heritage Auctions. Cette maison l’a communiqué, soulignant qu’il s’agit d’un exemplaire vendu par 156 000 € (environ 139 190 euros au taux de change actuel). En fait, en juillet dernier, ce premier record que nous avons mentionné à propos de “ Super Mario Bros ” avait déjà été dépassé avec une vente aux enchères de 114000 €, il semble donc qu’en cette année de quarantaines, les enchères en ligne de jeux historiques ne se passent pas mal. .

20 utilisateurs enchérissent sur un jeu “défectueux”

Alors que le ‘Super Mario Bros.’ C’était à partir de 1985 (quelle bonne année), la copie qui a maintenant le titre de jeu vidéo le plus cher de l’histoire (c’est-à-dire enregistrée) est de 1990, bien que l’année ne soit pas la seule chose qui le rend précieux. La boîte est intacte et en bon état, mais le plus drôle est que la raison de sa valeur est presque un défaut.

En regardant le design de la boîte, il semble que tout est en ordre et que c’est le graphique d’origine (et le Mario original), mais à première vue, nous ne pouvons pas voir dans quelle mesure c’est. C’est un dessin dans lequel la main de Mario recouvre le mot “Bros”, quelque chose qui a été corrigé plus tard, donc ces boîtes sont beaucoup plus compliquées à obtenir.

De plus, Wata Games (un site Web dédié à l’évaluation des jeux vidéo à collectionner) lui a donné une note 9.2 et une certification A +, ce qui correspond au fait que la boîte d’origine et le joint sont en très bon état. Une note plus élevée que celle qui avait été vendue en juillet dernier pour 38 400 € du même jeu, soit un 9 et un A selon Wata. Fait intéressant, la cartouche ‘Super Mario Bros.’ qui a atteint le record en 2019 avait 9,8 et A ++, il a donc atteint un prix de vente plus élevé avec une note inférieure.

Selon Heritage Auctions, le lot a commencé à 62 500 € (environ 52 723 euros à changer), ce qui n’est pas une petite monnaie, mais il y avait encore jusqu’à 20 utilisateurs enchérissant selon Heritage Auctions. Valerie McLeckie, directrice du département jeux vidéo de la maison, a ajouté qu’elle n’était pas surprise que le record ait été battu deux fois cette année pour les jeux Mario.

Bien sûr, en regardant d’autres records de prix aux enchères comme celui d’Apple que j’ai vendu 671400 €, il semble que la technologie ancien Il continue d’avoir un attrait et surtout une valeur pour les collectionneurs, nous ne sommes donc pas du tout certains que ce soit la dernière fois que quelque chose comme ça se produit même cette année.

Image | Ventes aux enchères du patrimoine