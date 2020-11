Une consultante en style coréen explique pourquoi Lisa de BLACKPINK ne se débarrassera pas de sa frange

Dans un épisode récent de Connaître les frères, BLACKPINKde Lisa a plaisanté en disant qu’elle ne se débarrasserait pas de sa frange pour moins de 10,0 milliards de KRW (environ 8,91 millions de dollars américains) – mais pourquoi? Dans un nouveau Youtube vidéo, consultant style coréen RareLee a expliqué la raison de l’engagement de Lisa à la frange.

Beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs de leur gros front coupent une frange pour les couvrir. cependant, RareLee insiste sur le fait que ce n’est certainement pas le cas pour Lisa. Dans les rares occasions où la danseuse principale a été vue avec sa frange écartée, il est clair que son front a la taille parfaite.

Au lieu de cela, le consultant en style a expliqué que la préférence de Lisa pour la frange était due à une caractéristique du visage complètement différente: ses yeux. La star de BLACKPINK est connue pour ses yeux magnifiquement grands et ronds, qui lui ont valu le surnom de «Living Doll».

Cependant, il y a autre chose qui est particulièrement unique à leur sujet: l’écart entre les sourcils de Lisa et ses yeux est assez court. Selon RareLee, une distance plus longue entre les yeux et les sourcils crée un « doux et serein»Regardez. Une distance plus courte, en revanche, crée un caractère charismatique, « de garçon » charme.

Le consultant en style a poursuivi en expliquant que la frange complète masquait la distance entre les yeux et les sourcils de Lisa. Cela accentue l’image de poupée pour laquelle elle est connue, créant une aura parfaitement chic et douce.

Si Lisa devait écarter sa frange, son image deviendrait plus forte et plus sexy, surtout si vous tenez compte de ses sourcils arqués et denses. Bien qu’il n’y ait certainement rien de mal à une ambiance sexy, il semble que Lisa préfère le look adorable et doux que la frange complète apporte.

Peut-être qu’elle aime mieux quand toute sa sensualité vient de son incroyable talent de danse!

