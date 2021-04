Une compagnie aérienne refuse les mobiles VIVO après l’incendie d’une cargaison d’entre eux

C’était une compagnie aérienne de transport à Hong Kong, après l’explosion de la batterie d’un Vivo Y20 qui a détruit une cargaison entière.

Peut-être était-il très restreint lors de son débarquement européen, et en fait, sûrement VIVANT rester dans le no man’s land cherchant à convaincre plus par le prix que par les avantages. En tout cas, le constructeur chinois a déjà osé avec le nouveau VIVO X60 Pro + a jetez un œil dans la gamme plus prime, alors ici nous vous attendons à bras ouverts.

Bien sûr, le voyage en Europe de leurs nouveaux mobiles 2021 ne se fera pas la compagnie aérienne de Hong Kong qui a interdit les téléphones VIVO parmi ses expéditions, après un grand incendie qu’Android Authority anticipait il y a quelques heures à la suite de sources et de posts Twitter.

Selon ce qui s’est passé, plusieurs palettes de VIVO sont devenues une boule de feu après explosion de batterie d’un des VIVO Y20, un incident qui fait déjà l’objet d’une enquête de la part du fabricant de Dongguan et qui semble avoir Fret aérien de Hong Kong effrayé.



Sans surprise, la compagnie aérienne asiatique a déjà annoncé le interdiction immédiate des appareils VIVO dans vos opérations de transport aérien, du moins tant que la cause de l’incendie n’est pas résolue et que les conditions de sécurité sont pleinement rassurées.

Evidemment pour l’instant nous n’avons pas trop de détails ce qui s’est passé ou si le cas a été complètement isolé, mais VIVO a déjà signalé qu’il enquêtait sur l’incident en question avec les autorités compétentes:

Nous avons appris qu’une cargaison de marchandises, avec des produits VIVO à l’intérieur, a brûlé sur la plate-forme de stationnement de l’aéroport international de Hong Kong le 11 avril. Nous avons porté une attention particulière et immédiatement une équipe spéciale a été créée pour travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin d’en déterminer les causes.

La palette mobile Vivo prend feu lors du chargement dans un avion cargo à HKG pic.twitter.com/sW7NXIoPd5 – Solo Shokeen (@SoloShokeen) 11 avril 2021

Comme vous le verrez dans les images publiées sur les réseaux sociaux, il semble que le feu se déclare sur l’une des palettes préparées pour l’expédition, se propageant rapidement au reste de la marchandise. Plus tard, des images de Appareils VIVO complètement brûlés dans vos packages de vente.

Tous les terminaux ont été détruits en quelques minutes avant de se rendre en Thaïlande, où ils devaient être distribués, et malgré l’interdiction de continuer à opérer avec cette compagnie aérienne de transport depuis Hong Kong, les responsables de VIVO assurer l’approvisionnement car l’entreprise dispose également de lignes de production en Inde, en plus d’autres marchés, avec des chaînes logistiques différentes.

C’est ce que la palette était censée transporter, les smartphones VIVO. Très probablement un problème de batterie au lithium similaire à celui de Samsung Note d’il y a quelque temps.

Les piles au lithium sont des «marchandises dangereuses» capables de s’enflammer spontanément sous l’effet de la chaleur ou de dommages physiques. pic.twitter.com/ktxtwjde3w – André Quiros (@ flyingheavy747) 11 avril 2021

Sera-ce un nouveau boîtier comme celui du Galaxy Note7, ou restera-t-il un simple problème isolé d’une unité spécifique des batteries au lithium utilisées par VIVO?

