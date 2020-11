Une comédie musicale sur Ratatouille réalisée par des utilisateurs voit le jour sur TikTok

La plateforme de partage vidéo TIC Tac est célèbre pour la facilité avec laquelle il permet aux utilisateurs de s’inspirer du contenu d’autres personnes pour créer quelque chose de nouveau ou y ajouter de la valeur, mais le dernier exemple est unique en son genre et voit des milliers d’utilisateurs participent – dans différents rôles et avec différents niveaux de visibilité – à la réalisation d’un vrai comédie musicale créée à partir de zéro et basé sur le film d’animation Disney Ratatouille. Le projet, né complètement par hasard, implique des personnalités amateurs et professionnelles d’un niveau de plus en plus élevé et a réussi à tourner les projecteurs sur lui-même pour émettre l’hypothèse d’une véritable mise en scène future.

Tout a commencé avec un clip comme les autres – posté sur TikTok sans trop réfléchir par une utilisatrice de la plateforme, Emily Jacobson. Dans la vidéo la jeune femme en chante un chanson improvisée qui a pour thème le protagoniste du film. Les mots n’ont pas réellement de sens (le court texte fait référence à Rémy, le protagoniste souris du film, comme le plat qui donne le titre au film) mais l’œuvre titille l’intérêt pour un influenceur, Brittany Broski, qui utilise l’audio pour son tiktok à thème.

Le nouveau clip rend des milliers d’utilisateurs conscients de la chanson, mais pour le moment ce n’est rien de plus qu’un simple audio viral, car beaucoup se sont répandus dans TikTok. Tout change lorsqu’un de ces utilisateurs porte l’audio à l’attention de Daniel Mertzlufft, un compositeur qui avait déjà montré sur TikTok pour avoir de l’expérience avec des comédies musicales et des parodies connexes. Le couple a composé un arrangement de la mélodie dans une clé musicale qui a ensorcelé plus d’un million d’utilisateurs, lançant effectivement l’idée qu’à partir de la chanson publiée en août, elle pourrait donner vie à une œuvre musicale entière.

La machine TikTok a démarré comme suit: i danseurs présents sur la plateforme qu’ils se sont lancés dans les premières chorégraphies; la chanteurs ils ont été reproduits dans des réinterprétations et des virtuosités basées sur la mélodie d’Emily Jacobson réarrangée par Mertzlufft; la auteurs-compositeurs ils ont fait d’autres pièces pour développer l’œuvre sur la base de l’original; la scénographes et créateurs de costumes ils ont esquissé les plans de la mise en scène et de la graphique a étudié et réalisé des affiches hypothétiques pour une œuvre encore inexistante.

Pour le moment, il est encore peu probable que Ratatouille devienne réellement une comédie musicale comme on l’a imaginé ces dernières semaines au sein de la plateforme. En attendant, cependant, l’effort des utilisateurs, globalement et surtout impressionnant manque de coordination central, a attiré l’attention même en dehors de TikTok: la voix de Remy dans la version originale du dessin animé a été impressionnée, tandis que certains des utilisateurs qui ont aidé à transformer le premier clip viral en une véritable tendance étaient invité par Rolling Stone pour discuter de l’avenir du phénomène dans une interview.