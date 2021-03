Une collection de maquillage ColourPop Lizzie McGuire arrive

La collection ColourPop x Lizzie McGuire sortira le 26 mars.

Grâce à Disney, nous n’obtiendrons pas le très attendu Lizzie McGuire redémarrez de sitôt, cependant, nous obtiendrons la collaboration de maquillage dont nous ne savions pas avoir besoin.

ColourPop Cosmetics lance une collection Lizzie McGuire qui comprendra tout, des ombres à paupières scintillantes aux brillants à lèvres ultra-brillants.

Maintenant, pensez à 2001. Disney venait de lancer Lizzie McGuire et Hilary Duff était un nom familier et une icône préadolescente. C’était l’époque du brillant à lèvres super brillant, des ombres chatoyantes et du blush ridiculement rose. Tout le monde voulait les cheveux frisés de Lizzie, les hauts incrustés de bijoux et les pinces papillon. C’était une époque plus simple.

LIRE LA SUITE: Hilary Duff confirme que le redémarrage de Lizzie McGuire a été annulé



ColourPop Cosmetics lance une collection de maquillage Lizzie McGuire. Image: @ColourPopCo via Twitter, Disney Channel

Dimanche (21 mars), ColourPop fait allusion une nouvelle collection était en route sur Twitter, partageant une photo du logo Disney Channel avec un motif floral familier. Quelques jours plus tard, ils ont confirmé que la collection serait inspirée de Lizzie aux côtés des premières photos de la collaboration.

La collection sur le thème des années 2000 comprend une palette de 12 fards à paupières, un gommage pour les lèvres, quatre brillants à lèvres, des paillettes pour le corps et deux fards à joues en poudre.

L’emballage est également le rêve de toutes les filles des années 2000, avec du tie-dye, des fleurs et le dessin animé signature de Lizzie. Et les noms de nuances sont évidemment emblématiques, comme « Sing to Me Paolo » et « Bubblegum Pop ».

La collection sera disponible à partir du 26 mars sur coulourpop.com.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂