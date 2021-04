Une «  cité dorée perdue  » vieille de 3000 ans découverte en Égypte

Les archéologues ont trouvé une « cité dorée perdue » qui a été enterrée sous le égyptien antique capitale de Louxor depuis 3 000 ans, a annoncé jeudi 8 avril le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

La ville, historiquement connue sous le nom de «La montée d’Aton», a été fondée par Amenhotep III (gouverné 1391-1353 avant JC), le grand-père de Toutankhamon , ou King Tut. Les gens ont continué à utiliser la «ville d’or» pendant la co-régence d’Amenhotep III avec son fils, Amenhotep IV (qui a changé plus tard son nom en Akhenaton ), ainsi que pendant le règne de Tut et du pharaon qui l’a suivi, connu sous le nom d’Ay.

Malgré la riche histoire de la ville, des documents historiques rapportent qu’elle abritait les trois palais royaux du roi Amenhotep III et était la plus grande colonie administrative et industrielle de Louxor à cette époque – ses restes échappaient aux archéologues jusqu’à présent.

« De nombreuses missions étrangères ont recherché cette ville et ne l’ont jamais trouvée », Zahi Hawass, l’archéologue qui a dirigé les fouilles de la Cité d’Or et l’ancien ministre d’État aux antiquités, dit dans une déclaration traduite .

Son équipe a commencé la recherche en 2020 dans l’espoir de trouver le temple mortuaire du roi Tut. Ils ont choisi de regarder dans cette région « parce que les temples d’Horemheb et d’Ay ont été trouvés dans cette région », a déclaré Hawass.

Ils ont été surpris quand ils ont commencé à découvrir des briques de terre partout où ils creusaient. L’équipe s’est vite rendu compte qu’elle avait déterré une grande ville qui était en relativement bon état. «Les rues de la ville sont flanquées de maisons», certaines avec des murs atteignant 3 mètres de haut, a déclaré Hawass. Ces maisons avaient des pièces remplies de bibelots et d’outils que les anciens Égyptiens utilisaient dans la vie quotidienne.

De nombreuses habitations et bâtiments anciens avaient encore des murs intacts. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités)

« La découverte de cette ville perdue est la deuxième découverte archéologique la plus importante depuis la tombe de Toutankhamon », qui a eu lieu en 1922, a déclaré Betsy Brian, professeur d’égyptologie à l’Université John Hopkins. « La découverte de la cité perdue ne nous donnera pas seulement un aperçu rare de la vie des anciens Egyptiens à l’époque où l’empire était à [its] les plus riches, mais cela nous aidera à faire la lumière sur l’un des plus grands de l’histoire [mysteries]: Pourquoi Akhenaton et [Queen] Néfertiti décide de déménager à Amarna? «

(Quelques années après qu’Akhenaton ait commencé son règne au début des années 1350 avant JC, la Cité d’Or a été abandonnée et la capitale égyptienne a été déplacée à Amarna).

Une fois que l’équipe a réalisé qu’elle avait découvert la cité perdue, elle s’est mise à la dater. Pour ce faire, ils ont recherché des objets anciens portant le sceau du cartouche d’Amenhotep III, un ovale rempli de son nom royal en hiéroglyphes. L’équipe a trouvé ce cartouche partout, y compris sur des récipients à vin, des anneaux, des scarabées, des poteries colorées et des briques de terre, ce qui a confirmé que la ville était active sous le règne d’Amenhotep III, qui était le neuvième roi de la 18e dynastie.

Image 1 sur 3 Un artefact peint trouvé sur le site. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités) Image 2 sur 3 Les archéologues ont trouvé le cartouche d’Amenhotep III sur divers biens. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités) Image 3 sur 3 Les archéologues ont trouvé toutes sortes de trésors dans la ville antique. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités)

Après sept mois de fouilles, les archéologues avaient découvert plusieurs quartiers. Dans la partie sud de la ville, l’équipe a également découvert les vestiges d’une boulangerie qui avait une zone de préparation des aliments et de cuisson remplie de fours et de récipients de stockage en céramique. La cuisine est grande, elle a donc probablement accueilli une grande clientèle, selon le communiqué.

Dans une autre zone de fouille encore partiellement couverte, les archéologues ont trouvé un quartier administratif et résidentiel qui avait des unités plus grandes et bien agencées. Une clôture en zigzag – une conception architecturale utilisée vers la fin de la 18e dynastie – entourait la zone, ne permettant qu’un seul point d’accès menant aux zones résidentielles et aux couloirs internes. Cette entrée unique a probablement servi de mesure de sécurité, donnant aux anciens Égyptiens le contrôle de qui est entré et sorti de cette zone, selon le communiqué.

Dans une autre zone, les archéologues ont trouvé une zone de production de briques en terre crue, qui servaient à construire des temples et des annexes. Ces briques, a noté l’équipe, avaient des sceaux avec le cartouche du roi Amenhotep III.

L’équipe a également trouvé des dizaines de moules de moulage qui ont été utilisés pour fabriquer des amulettes et des objets décoratifs – preuve que la ville avait une ligne de production animée qui fabriquait des décorations pour les temples et les tombes.

Dans toute la ville, les archéologues ont trouvé des outils liés au travail industriel, y compris la filature et le tissage. Ils ont également déterré des scories de métal et de verre, mais ils n’ont pas encore trouvé l’atelier qui fabriquait ces matériaux.

Les archéologues ont également trouvé plusieurs sépultures: deux sépultures inhabituelles d’une vache ou d’un taureau, et une sépulture remarquable d’une personne dont les bras étaient tendus sur le côté et avait une corde enroulée autour des genoux. Les chercheurs analysent toujours ces enterrements et espèrent en déterminer les circonstances et la signification.

On ne sait pas pourquoi les restes d’une vache ou d’un taureau ont été enterrés dans la cité dorée perdue. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités)

Plus récemment, l’équipe a trouvé un navire contenant environ 22 livres (10 kilogrammes) de viande séchée ou bouillie. Ce navire est inscrit avec une inscription qui se lit comme suit: An 37, viande habillée pour le troisième festival Heb Sed de l’abattoir de la réserve de Kha faite par le boucher luwy.

« Ces informations précieuses nous donnent non seulement les noms de deux personnes qui ont vécu et travaillé dans la ville, mais ont confirmé que la ville était active et à l’époque de la co-régence du roi Amenhotep III avec son fils Akhenaton », ont déclaré les archéologues dans le communiqué. De plus, l’équipe a trouvé un sceau de boue qui dit « gm pa Aton » – une phrase qui peut être traduite en « le domaine de l’éblouissant Aten » – le nom d’un temple à Karnak construit par le roi Akhenaton.

Selon des documents historiques, un an après la fabrication de ce pot, la capitale a été transférée à Amarna. Akhenaton, qui est connu pour avoir ordonné à son peuple d’adorer une seule divinité – le dieu soleil Aten – a appelé à ce mouvement. Mais les égyptologues se demandent toujours pourquoi il a déménagé la capitale et si la ville d’or a été vraiment abandonnée à ce moment-là. Il est également difficile de savoir si la ville a été repeuplée lorsque le roi Tut est retourné à Thèbes et l’a rouvert en tant que centre religieux, selon le communiqué.

D’autres fouilles pourraient révéler l’histoire tumultueuse de la ville. Et il reste encore beaucoup à fouiller. « Nous pouvons révéler que la ville s’étend à l’ouest, jusqu’au célèbre Deir el-Medina « – un ancien village d’ouvriers habité par les artisans et artisans qui ont construit les tombes royales dans la vallée des rois et la vallée des reines, a déclaré Hawass.

De plus, dans le nord, les archéologues ont découvert un grand cimetière qui n’a pas encore été entièrement fouillé. Jusqu’à présent, l’équipe a trouvé un groupe de tombes taillées dans la roche qui ne peuvent être atteintes que par des escaliers creusés dans la roche – une caractéristique que l’on voit également dans la vallée des rois et la vallée des nobles.

Dans les mois à venir, les archéologues prévoient de fouiller ces tombes pour en savoir plus sur les personnes et les trésors qui y sont enterrés.

