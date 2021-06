Une chanteuse d’opéra détaille l’accouchement à l’arrière d’une voiture : « C’était assez paisible »

Emily Geller Hardman, 35 ans, avait l’intention d’accoucher sans médicament pour son deuxième enfant. Mais accoucher à l’hôpital – ou même à domicile – n’était pas dans les cartes pour le chanteur. Au lieu de cela, elle a accueilli sa fille sur la banquette arrière de sa voiture sur une autoroute du New Jersey.

« Mon premier était une césarienne, et depuis lors, j’ai planifié et j’aime me préparer à un accouchement sans médicament », a déclaré Geller Hardman, qui chante de l’opéra et du théâtre musical, à AUJOURD’HUI. « J’ai travaillé pendant presque trois ans pour essayer d’y parvenir et puis c’est arrivé et c’était incroyable mais c’était dans une voiture, ce qui n’est pas prévu. »

Emily Geller Hardman a eu la prévoyance d’apporter des serviettes avec elle pour le trajet. Emilie Geller

Son premier-né Wesley, maintenant âgé de 3 ans, est arrivé par césarienne parce qu’il était en siège. Au cours de sa deuxième grossesse, elle s’est occupée à préparer un accouchement non médicamenteux à l’hôpital Danbury, à environ 45 minutes de son domicile à Briarcliff Manor, New York.

Mais à 37 semaines, lors du mariage d’un cousin à Lancaster, en Pennsylvanie, le 14 mai, elle a accouché. « Je recevais beaucoup de commentaires comme ‘Wow, tu vas danser ce bébé’ ou ‘la danse provoque le travail, tu sais' », se souvient-elle. Peu de temps après avoir quitté la salle des mariages vers 22h30, son eau s’est rompue.

Geller Hardman savait que les contractions pouvaient prendre de 12 à 24 heures pour vraiment démarrer, alors elle et son mari, Travis Hardman, sont retournés au lit. Mais à 3 heures du matin, ses contractions se sont intensifiées. Ils montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers New York.

SMS entre Geller Hardman et sa belle-sœur montrant la chronologie des événements. Emilie Geller

Elle a utilisé l’application Gentle Birth Contraction Timer et a essayé de ne pas pousser. Mais le bébé avait d’autres projets.

« Alors j’ai senti le haut de la tête du bébé, et je dis ‘il y a une tête’ et il dit ‘OK’. » Alors que Hardman essayait de s’arrêter, « son corps tout entier s’envole. »

Grâce à ses recherches approfondies, Geller Hardman pense que ce qui s’est passé était quelque chose de connu sous le nom de réflexe d’éjection fœtale, également connu sous le nom de réflexe de Ferguson, c’est-à-dire lorsque le corps expulse un bébé sans aucune pression forcée de la part de la mère.

« J’essayais de ne pas pousser parce que je ne voulais pas accoucher dans la voiture », a-t-elle déclaré. « Je voulais accoucher avec mes sages-femmes, avec la doula et, vous savez, quand vous n’êtes pas dans un espace claustrophobe sur roues. »

Les ambulanciers ont amené la mère et le bébé en bonne santé dans un hôpital voisin. Emilie Geller

Lorsque Geller Hardman a attrapé le bébé, elle a découvert qu’elle avait une fille. Rosemary Claire est arrivée le 15 mai à 5h47

« Elle est sortie et elle respire, elle ne pleure pas ou ne crie pas mais elle respire », se souvient-elle. « Et alors j’ai attrapé un tas de serviettes que j’ai encore instinctivement attrapé dans la chambre d’hôtel en sortant et je l’ai enveloppée et j’ai commencé à la frotter pour essayer de la stimuler pour la faire pleurer et je l’ai renversée, lui frottant le dos juste essayer de laisser la gravité évacuer n’importe quel type de fluide s’il y avait du mucus ou de la crasse. Et nous avons fait exploser la chaleur et la voiture en essayant de la garder au chaud, et mon mari a appelé le 911. »

Elle dit qu’il a fallu environ 10 minutes aux ambulanciers pour arriver après avoir été appelés. Emilie Geller

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés pour trouver la mère et le bébé qui se portaient bien et les ont emmenés à l’hôpital universitaire Saint Peter’s au Nouveau-Brunswick, New Jersey.

Quand elle raconte l’histoire maintenant, Geller Hardman a déclaré que les gens imaginent des cris et le chaos. Mais en réalité, « c’était vraiment assez paisible », a-t-elle déclaré.

Maman et bébé vont bien. Emilie Geller

« La naissance a lieu partout, dans toutes sortes d’endroits, et c’est rarement quelque chose que nous pouvons contrôler. Mais je pense que la chose la plus importante est d’essayer de cultiver et de planifier, d’accoucher dans un environnement où vous êtes respecté et entendu, et vous vous sentez en sécurité. Peu importe la façon dont vous accouchez », a-t-elle déclaré.

« Je pense que l’esprit est très puissant et que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Le pouvoir de la pensée positive, de la méditation et de la respiration peut vraiment aller très loin. »

CORRECTION (30 juin 2021, 17 h 06 HE) : Une version précédente de cet article déformait les plans de Geller Hardman pour sa deuxième naissance. Elle prévoyait un accouchement non médicamenteux dans un hôpital, pas à la maison.