Une chanson inédite de Ringo Starr et George Harrison découverte

Les membres des Beatles, l’un des groupes les plus importants et emblématiques de l’histoire du rock, continuent de présenter de nouvelles surprises à leurs fans et aux historiens de la musique après avoir découvert un morceau inédit enregistré par Ringo Starr et George Harrison après avoir été stocké dans un grenier.

Selon BBC News, la chanson s’intitule « Radhe Shaam » et a été écrite et produite par Suresh Joshi, un écrivain et universitaire indien. Starr et Harrison auraient apporté leurs contributions respectives à la batterie et à la guitare, avec la participation du musicien Aashish Khan.

Selon le rapport, la chanson a été découverte au domicile de Joshi pendant le confinement de la pandémie de coronavirus et a reçu sa première reproduction aujourd’hui (10 novembre) au musée dédié aux Beatles de la ville de Liverpool, programmant sa sortie officielle au public le 11 novembre.

« Radhe Shaam » a été enregistré aux Trident Studios de la ville de Londres, où le quatuor de Liverpool a réalisé les enregistrements « Hey Jude ». À l’époque, Joshi était dans ce même bâtiment en train de faire de la musique pour un documentaire intitulé « East Meets West ». Joshi serait chargé de représenter Harrison auprès du célèbre musicien indien Ravi Sharkar, qui lui a appris à jouer du sitar.

Joshi souligne qu’après la séparation des Beatles et les problèmes survenus entre ses membres, personne n’était intéressé à sortir cette chanson, ajoutant que le verrouillage dû à la pandémie était « une bénédiction déguisée alors que nous n’avions rien à faire. » « La chanson elle-même tourne autour du concept que nous sommes tous un et que le monde est notre huître. Quelque chose que nous avons pris en compte pendant cette pandémie ».

La maison dans laquelle George Harrison a passé son enfance a récemment été mise en vente. Cet endroit a une grande importance pour le monde de la musique car c’est là que lui, Paul McCartney et John Lennon ont répété lorsqu’ils ont formé le groupe « The Quarrymen ».