Une chaîne de planètes de notre système solaire scintille sur les photos de 3 sondes solaires différentes

La sonde solaire Parker de la NASA a repéré six planètes différentes le 7 juin 2020, avec le soleil hors cadre à gauche. (Crédit d’image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Laboratory / Guillermo Stenborg et Brendan Gallagher)

Il s’avère que l’étonnement n’est pas la seule chose que le vaisseau spatial solaire de la NASA fait.

Trois missions qui se concentrent sur les activités de notre étoile la plus proche – Sonde solaire Parker , l’Observatoire des relations solaires et terrestres ( STÉRÉO ) et Orbiteur solaire (un partenariat avec l’Agence spatiale européenne) – ont capturé des images incroyables montrant plusieurs mondes de notre système solaire.

Ces engins spatiaux volent dans différentes zones de notre quartier dans une quête pour comprendre les phénomènes solaires tels que la chaleur extrême de l’atmosphère extérieure du soleil, la distribution de poussière dans notre système solaire ou la production du vent solaire – le flux constant de particules à venir de notre soleil. Mais chaque vaisseau spatial a capturé une vue imprenable sur les planètes que le Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland partagé dans un récent communiqué de presse .

Orbiteur solaire

Cette mission conjointe avec l’ESA quittera à terme le plan du système solaire pour étudier les pôles du soleil. Le vaisseau spatial a transmis pour la première fois des images de test en juillet 2020, environ cinq mois après son lancement .

Le 18 novembre, une image particulièrement étonnante est arrivée, lorsque Solar Orbiter a capturé trois planètes dans la même vue. De gauche à droite, vous pouvez voir Vénus (qui semble extrêmement brillante lorsque le soleil rebondit sur les nuages ​​de la planète), Uranus, la Terre et Mars. Le soleil est juste hors de la vue de l’image sur le côté droit du cadre.

Solar Orbiter était à environ 155,7 millions de miles (250,6 millions de kilomètres) de la Terre lorsque les données ont été transmises, ce qui est un peu moins du double du distance du soleil à la Terre , ou deux unités astronomiques (UA). Une seule UA fait environ 150 millions de km.

Sonde solaire Parker

La sonde solaire Parker de la NASA volera plus près du soleil que tout autre vaisseau spatial à ce jour alors qu’elle tente de capturer «l’histoire d’origine» du vent solaire. Dans cette incroyable image grand champ du 7 juin 2020 ( jours avant une approche rapprochée du soleil ), il a photographié six des planètes de notre système solaire.

De gauche à droite, ce sont Mars, Saturne, Jupiter, Vénus, la Terre et Mercure. Le vaisseau spatial était à environ une UA de la Terre au moment de l’imagerie, à 98,3 millions de miles (158 millions de kilomètres).

STÉRÉO

Le vaisseau spatial STEREO de la NASA a repéré six planètes le 7 juin 2020. (Crédit d’image: NASA / STEREO / HI)

Le seul opérationnel Vaisseau spatial STEREO – l’un d’une paire qui a entouré le soleil derrière et devant la Terre sur l’orbite approximative de notre planète à partir de 2014 – a également regardé les planètes le 7 juin 2020. Sur cette image, vous pouvez voir les mêmes six planètes que Parker à la même date , mais d’un point de vue différent dans le système solaire.

De gauche à droite apparaissent Mercure, Mars, Vénus, Terre, Saturne et Jupiter. Les colonnes sombres de l’image sont dues au fait que le détecteur est saturé, ce qui est une combinaison du long temps d’exposition avec la luminosité relative des planètes par rapport aux étoiles de fond, selon la NASA.

La mission normale de STEREO est d’étudier le soleil atmosphère extérieure , ou corona, avec le vent solaire, pour améliorer les prévisions météorologiques solaires.

