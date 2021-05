Une carte de GTA 6 aurait été divulguée dans un forum en ligne

Dodie anneau de dentition refrigere +6mois

L’anneau de dentition réfrigéré 2 en 1 de DODIE discount, la qualité made in France dans votre parapharmacie en ligne à prix discount, pour soulager les douleurs liées aux poussées dentaires de bébé, dès 6 mois.L’anneau de dentition réfrigéré de DODIE a spécialement été conçu en collaboration avec des orthodontistes afin de proposer aux bébés un jouet qui soulage les gencives au moment des poussées dentaires en respectant totalement le développement de la mâchoire du nourrisson. Cet anneau est muni d’une surface à la texture douce et souple qui procure un massage apaisant, et sa forme incurvée et antidérapante facilite sa préhension et est parfaitement adaptée à la bouche de bébé. Cet anneau se place au réfrigérateur pour procurer un effet glaçon qui intensifie l’effet antalgique.