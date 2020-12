Une capsule spatiale japonaise transportant des échantillons d’astéroïdes immaculés atterrit en Australie

Pour la deuxième fois, l’humanité a ramené des échantillons d’astéroïdes sur Terre.

Une petite capsule contenant des morceaux immaculés du Astéroïde géocroiseur Ryugu a atterri tôt cet après-midi (5 décembre) dans la zone interdite reculée et accidentée de Woomera, à environ 500 kilomètres au nord-ouest de la capitale sud-australienne d’Adélaïde.

Les échantillons ont été accrochés à des millions de kilomètres de la Terre par le Japon Mission Hayabusa2 , qui a étudié de près le Ryugu de 3000 pieds de large (900 mètres) de juin 2018 à novembre 2019.

En relation: Nous sommes peut-être dans un « âge d’or » des missions spatiales de retour d’échantillons

Plus: La mission japonaise de retour d’échantillons d’astéroïdes Hayabusa2 en images

Le prédécesseur de Hayabusa2 a été le premier à ramener chez lui des échantillons de roches spatiales, livrant des morceaux de l’astéroïde pierreux Itokawa en 2010. Mais l’original Hayabusa (En japonais pour «faucon pèlerin») a renvoyé moins de 1 milligramme de matériel. On s’attend à ce que la prime de Hayabusa2 dépasse 100 mg (0,0035 onces), et ses échantillons proviennent d’un type très différent d’astéroïde – une roche spatiale primitive de «type C» riche en eau et en composés organiques contenant du carbone.

« Les matériaux qui ont formé la Terre, ses océans et la vie étaient présents dans le nuage primordial à partir duquel notre système solaire s’est formé. Au début du système solaire, ces matériaux étaient en contact et capables d’interagir chimiquement dans les mêmes objets parents », a déclaré Japan Aerospace Des responsables de l’Agence d’exploration (JAXA) ont écrit dans un Présentation de Hayabusa2 .

« Ces interactions sont conservées encore aujourd’hui dans les corps primitifs (astéroïdes de type C), donc le retour d’échantillons de ces corps pour analyse permettra d’élucider les origines et l’évolution du système solaire et les éléments constitutifs de la vie », ont-ils ajouté.

Avoir les échantillons ici sur Terre est la clé; Les scientifiques dans des laboratoires bien équipés à travers le monde peuvent scruter la roche cosmique avec beaucoup plus de détails que Hayabusa2, ou toute autre sonde isolée dans l’espace lointain, ne le pourrait jamais. La pureté du matériau retourné est également un argument de vente majeur. Les chercheurs ont déjà accès à de nombreuses météorites, mais ces « échantillons gratuits » de astéroïdes ont été considérablement modifiés par leur voyage dans l’atmosphère terrestre et leur passage à la surface de notre planète.

Un long voyage

Les 1340 livres. (690 kilogrammes) Le vaisseau spatial Hayabusa2 a été lancé en décembre 2014 et a rendez-vous avec le robuste Ryugu le 27 juin 2018, lançant une campagne d’exploration épique.

Hayabusa2 a observé Ryugu en détail et a également déployé plusieurs mini-sondes sur la surface de l’astéroïde – plusieurs minuscules rovers sautillants et un atterrisseur micro-onde appelé MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), qui a été fourni par le Centre aérospatial allemand en collaboration avec l’agence spatiale française CNES.

Le vaisseau spatial principal Hayabusa2 a fait deux voyages à la surface de Ryugu, les deux fois pour récupérer des échantillons. Lors de la première de ces opérations, en février 2019, Hayabusa2 a ramassé des matériaux de surface. En avril de la même année, le vaisseau spatial a tiré un 5,5 livres. (2,5 kg) projectile de cuivre à Ryugu, dynamitage d’un cratère de 10 m de large dans la surface de l’astéroïde. Puis, en juillet, la sonde s’est abattue et a collecté une partie de cette terre et de ces roches récemment excavées.

Hayabusa2 a gardé ces deux échantillons séparés, afin que les scientifiques puissent comparer des matériaux provenant de deux environnements très différents: la surface de Ryugu, qui est altérée par le rayonnement spatial, et les profondeurs plus protégées de l’astéroïde.

En relation: Atterrissage! Des photos incroyables montrent le deuxième atterrissage d’astéroïdes par le Japonais Hayabusa2

Une fois ces échantillons sécurisés, Hayabusa2 a quitté Ryugu en novembre 2019 et est rentrée chez elle. Le 26 novembre de cette année, alors que Hayabusa2 était à environ 2,2 millions de miles (3,6 millions de kilomètres) de la Terre, la sonde a déclenché ses moteurs dans une brûlure clé de raffinage de trajectoire. La manœuvre a mis Hayabusa2 sur la bonne voie vers une tranche de ciel de 10 km de large au-dessus de Woomera – l’équivalent de précision de cibler une coccinelle à 1 km, selon les responsables de la JAXA. écrit dans une mise à jour post-gravure .

Hayabusa2 a publié la capsule de retour de 16 pouces de large (40 centimètres) vendredi soir (4 décembre), à ​​une distance d’environ 220 000 km de notre planète, ont déclaré des responsables de la JAXA. Le vaisseau spatial principal a ensuite conduit un autre moteur brûler pour s’éloigner de la Terre, car son travail n’est pas terminé: la JAXA a récemment approuvé un mission prolongée pour Hayabusa2 , qui volera près du petit astéroïde (98943) 2001 CC21 en 2026 et rencontrera une autre roche spatiale, 1998 KY26, en 2031.

Mais la capsule de retour, qui n’a pas de système de propulsion propre, a continué à se diriger vers la Terre. Il a frappé l’atmosphère à 12 h 28 HNE (17 h 28 GMT) aujourd’hui, à une vitesse prévue d’environ 26 840 mph (43 190 km / h). Le petit engin a déployé son parachute quelques minutes plus tard, alors qu’il était à environ 10 km au-dessus du sol, et a atterri vers 12 h 47 HNE (17 h 47 GMT; 2 h 47 JST et 4 h 17 australien local heure du 6 décembre), ont déclaré des responsables de la JAXA.

Les équipes de récupération se sont rapidement dirigées vers un hélicoptère à la recherche de la capsule. Après avoir collecté et inspecté l’engin, les membres de l’équipe Hayabusa2 le transporteront au centre de conservation des échantillons extraterrestres de JAXA au Japon. Cette installation, qui a été achevée en 2008, a été conçue spécifiquement pour héberger et étudier la matière cosmique rapportée par les missions spatiales.

Une partie du matériau Ryugu sera ensuite acheminée vers des laboratoires du monde entier, où les scientifiques l’étudieront à la recherche d’indices sur les débuts du système solaire et la montée de la vie sur Terre.

Morceaux de paradis: Un bref historique des missions de retour d’échantillons

Un âge d’or des missions de retour d’échantillons

Plusieurs autres vaisseaux spatiaux suivront bientôt l’exemple d’Hayabusa2, ramenant leurs propres morceaux de paradis sur Terre.

De la Chine Atterrisseur lunaire Chang’e 5 , par exemple, a ramassé du matériel vierge de la surface de la lune cette semaine. Cet échantillon devrait atterrir en Mongolie intérieure le 16 ou le 17 décembre. Et en octobre de cette année, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA accroché un gros échantillon d’un autre astéroïde géocroiseur riche en carbone, le Bennu de 1 640 pieds de large (500 m). La capsule de retour d’OSIRIS-REx atterrira dans l’Utah en septembre 2023, si tout se passe comme prévu.

Les objectifs de Hayabusa2 et OSIRIS-REx sont globalement similaires, et les deux équipes de mission ont été travailler ensemble intensivement au cours des dernières années pour les aider à les atteindre. Cette collaboration s’étendra au partage d’échantillons après le toucher des roues, ont déclaré des membres des deux équipes.

En outre, la première étape d’une campagne complexe et à long terme pour transporter des échantillons de Mars sur Terre a débuté en juillet dernier avec le lancement de la NASA. Persévérance du rover Mars 2020 , qui atterrira sur la planète rouge en février 2021. Parmi les nombreuses tâches du rover chasseur de la vie, citons la collecte et la mise en cache de plusieurs dizaines d’échantillons, que la NASA et l’Agence spatiale européenne travailleront ensemble pour ramener chez eux, potentiellement dès 2031.

JAXA travaille sur son propre projet de retour d’échantillons sur Mars – une mission appelée Martian Moons Exploration (MMX), qui est lancement prévu en 2024 . MMX prélèvera des échantillons de Phobos, l’une des deux petites lunes de la planète rouge, et les apportera sur Terre pour analyse.