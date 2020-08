Une capsule spatiale a atterri au large de la Floride: les astronautes de SpaceX sont de retour sur Terre

La première mission habitée de la société privée SpaceX a été couronnée de succès: après leur séjour de deux mois sur la station spatiale ISS, les deux astronautes retournent avec succès sur Terre. Même le président américain Trump félicite.

Deux mois après le premier lancement habité du vaisseau spatial “Crew Dragon” développé par la société privée SpaceX vers l’ISS, deux astronautes américains sont de retour sur Terre. Robert Behnken et Douglas Hurley ont débarqué la capsule «Endeavour» dans le golfe du Mexique au large des côtes de l’État américain de Floride, comme l’ont montré les enregistrements en direct de l’agence spatiale américaine Nasa.

Behnken et Hurley ont décollé de Cap Canaveral, en Floride, fin mai. C’était la première fois, après près d’une interruption de neuf ans, que des astronautes se rendaient à l’ISS depuis les États-Unis et la première fois qu’ils étaient transportés par une société spatiale privée. SpaceX n’avait auparavant transporté que du fret vers l’ISS. La dernière fois que les astronautes se sont envolés vers l’ISS à l’été 2011, c’était à bord de la navette spatiale «Atlantis». Par la suite, la NASA a mis sous silence sa flotte de navettes spatiales pour des raisons de coût et dépend depuis de la Russie pour les vols vers l’ISS. À environ 80 millions d’euros par vol dans une capsule russe Soyouz, ce n’était pas seulement cher, mais aussi égratigné l’ego américain.

Trump regarde la télé

Le président Donald Trump était d’autant plus heureux après le succès de la mission: “C’est formidable que les astronautes de la NASA reviennent sur Terre après une mission très réussie de deux mois. Merci à tous!” L’atterrissage dans l’eau était très excitant. En fait, les vols de la NASA depuis les États-Unis vers l’ISS avaient déjà été annoncés pour 2017 – cependant, en raison de problèmes techniques, de difficultés de financement et de restructuration après l’élection de Trump à la présidence des États-Unis, le projet a été reporté.

Avant le retour des astronautes dimanche, le cyclone «Isaias» près de la Floride avait suscité quelques inquiétudes: cependant, la zone de basse pression devrait se déplacer le long de la côte est de la Floride – à des centaines de kilomètres de la côte au large de Pensacola, le site d’atterrissage visé. Il y avait en fait des conditions idéales là-bas au moment du débarquement.

Pendant ce temps, l’agence spatiale russe Roskosmos a annoncé que deux touristes se rendraient à nouveau à l’ISS à la fin de l’année prochaine. On dit qu’ils décollent du port spatial de Baïkonour au Kazakhstan. Au début, leurs noms n’étaient pas mentionnés. L’agence spatiale avait signé un contrat avec la société américaine spécialisée Space Adventures pour le tourisme spatial. De tels voyages vers l’ISS existent depuis 2001. Le premier des sept touristes de l’espace à ce jour était le multimillionnaire américain Dennis Tito.