Une campagne mettant en vedette des hommes transgenres attire Ire vers les femmes trans

La campagne lancée par Luteal, une société vendant des produits pour promouvoir la santé menstruelle et le soulagement des symptômes, est apparue le mois dernier et est devenue virale depuis. Dans une image publiée sur le site officiel avant la mission de Luteal de promouvoir l’éducation et l’inclusivité lors de l’approche du sujet des règles, dix hommes transgenres et des personnes non binaires de genre se tiennent dans leurs sous-vêtements blancs marqués d’une tache de sang rouge. La légende dit «Les gens ont des règles».

Depuis que l’image de la puissante campagne Bleeding Beyond The Binary est apparue, les conservateurs et les fanatiques religieux ont republié l’image et ont commencé à ridiculiser les sujets. Beaucoup de ceux qui se sont tournés vers les réseaux sociaux pour ridiculiser la photo ont, maladroitement, présumé que les sujets photographiés étaient des femmes transgenres… ou «des hommes biologiques se faisant passer pour des femmes!»

Un message sur Facebook de Sheologians, avec plus de 31 000 abonnés, a déploré que «les femmes soient effacées»; un argument commun et sans fondement souvent utilisé par les critiques de genre pour attaquer l’identité des femmes transgenres qu’ils accusent de cooptation de la féminité. La page passe par défaut, une fois de plus, à une autre tactique familière pour inciter à la peur: celle des femmes transgenres utilisant les toilettes publiques.

Croyant à tort que la photo représente des femmes transgenres qui «prétendent» avoir des règles, beaucoup ont lancé des attaques publiques contre des femmes transgenres, citant souvent l’absence de pères ou de personnages masculins forts qui ont permis à leurs fils de se féminiser. Un autre a dit: «Montrez-moi un homme qui pourrait avoir ses règles et survivre 2 minutes sans pleurer pour sa maman. ALORS voyons s’ils pensent toujours que les «gens» ont des règles. »

La fondatrice de Luteal, Alexa Perry, une personne queer et non binaire elle-même, a clairement indiqué dans sa déclaration que l’objectif de l’effort était de résister à la minimisation et à la normalisation de la douleur présentée par ceux qui subissent les menstruations et à l’écoute avec compassion, compréhension et la sensibilisation. Ça lit;

«C’est pour cette raison que je me sens profondément obligé d’honorer le don de ces connaissances en incluant les personnes queer et trans dans tout ce que nous faisons. Notre campagne People Have Periods est notre façon de capturer et de partager ces cadeaux avec le monde. Chacun des acteurs de cette campagne a forgé sa propre réalité. Ils ont osé imaginer un monde plein d’amour et de fête. Nous nous joignons donc à eux aujourd’hui pour célébrer toutes les possibilités de changement dans un monde qui en a désespérément besoin. Nous célébrons cela en nous montrant. Avec les esprits et les cœurs grands ouverts.»- Alexa Perry, fondatrice de Luteal.com

La campagne de Luteal est profondément nécessaire pour éduquer et informer notre société qui est clairement desséchée par l’ignorance et criblée de désinformation. La réponse insensible et insensible ne fait que ponctuer l’importance du message, mais illustre également à quel point les femmes transgenres supportent le fardeau d’une quantité disproportionnée de honte et d’abus publics via les médias sociaux. Alors que les hommes transgenres et les personnes non binaires subissent certainement des abus, c’est la caricature utilisée pour représenter les femmes transgenres qui est peinte plus largement par les fanatiques pour créer une réaction persistante et induisant un choc de la part du public.

L’épouvantail proverbial qui s’est manifesté dans toutes ses images extravagantes via un récit destiné à aliéner et à ostraciser toutes les personnes transgenres de la vie publique est l’un des «homme en robe». Après tout, il évoque des images que les médias ont nourri le public pendant des décennies, comme un Buffalo Bill du film Le silence des agneaux, ou le John Lithgow en tant que meurtrier schizophénique et travesti Élever Caïn, ou Norman Bates enfilant des vêtements pour femmes pour tuer Janet Leigh Psycho.

L’idée d’un homme se faisant passer pour une femme, puis s’attaquant aux femmes a été utilisée comme tactique à Hollywood pour dériver l’horreur des cinéphiles pendant des décennies. Ce concept est, aujourd’hui, utilisé par les personnes mal informées pour représenter aux autres ce qu’est une femme transgenre et les intentions qu’elle a inévitablement – en particulier pour nuire aux autres. Bien que les hommes transgenres aient été représentés moins fréquemment dans les médias, ils n’ont pas été déformés et utilisés pour provoquer la même réaction sensationnaliste de la part des téléspectateurs que les femmes transgenres ont historiquement.

Les échos de cette fausse représentation grotesque des femmes transgenres sont clairement démontrés comme la réaction à la campagne People Have Periods, avec tant de personnes exposées à la photo par défaut de croire qu’elles regardent des hommes faisant semblant de saigner ou des femmes trans victimisant des femmes cisgenres par «Les effacer» ou leurs expériences basées sur la biologie.

«Les jeunes femmes devraient simplement aimer Jésus, épouser un homme viril qui aime Jésus, puis commencer à avoir des bébés, beaucoup de bébés et leur apprendre à aimer Jésus… les gars qui se disent filles à… * pour une raison quelconque, je ne comprends pas – CANT avoir des bébés! Donc, nous / FEMMES – gagnerons TOUJOURS en ayant des bébés !!! » Dit un commentaire.

«La sodomie – c’est pourquoi les Écritures l’appellent« des abuseurs d’eux-mêmes avec l’humanité »», a écrit un autre utilisateur confus, avec une réponse ci-dessous déclarant: «Ce sont des femmes.

«Euh… les femmes saignent. Les personnes qui ont un saignement vaginal. Le Seigneur doit déjà mettre le feu au monde », lit-on dans une autre réponse.

Pendant ce temps, les Redditors se sont engagés dans un long fil de discussion en affirmant que «seules les femmes ont des règles, pas les femmes transgenres!»

Cependant, les rares personnes qui ont pu comprendre que les sujets de la photo étaient des hommes transgenres et des personnes non binaires n’étaient pas moins cruelles, affichant souvent des citations bibliques et affirmant que leur identité était le résultat du féminisme radical qui les transformait en hommes.

La campagne a amplifié le fait que nous devons élargir les programmes scolaires pour inclure les identités transgenres et non binaires comme un aspect normal du spectre des genres et représentatif de la condition humaine diversifiée à laquelle nous sommes tous soumis.

Nous devons intégrer la véritable étendue du potentiel de genre, non influencé uniquement par la religion ou les règles sociétales archaïques, afin que les personnes trans et non binaires puissent enfin être considérées comme entières et complètement naturelles dans leur peau plutôt qu’une aberration perverse prédisposée à une intention néfaste de victimiser les innocents.

