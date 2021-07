Une Brésilienne de sept ans découvre 7 astéroïdes pour la NASA et devient la plus jeune astronome du monde

29 juillet 2021 15:30:05 IST

Une fillette brésilienne de sept ans, qui a un immense amour pour l’astronomie, a récemment découvert sept astéroïdes. Identifiée comme Nicole Oliviera, elle a été nommée la plus jeune astronome du monde. Quand elle n’avait que deux ans, la fascination de Nicole pour l’espace et l’astronomie a commencé.

Selon certaines informations, la petite fille a participé au programme de science citoyenne « Asteroid Hunt ». Il a été dirigé par l’International Astronomical Search Collaboration et comprend la National Aeronautics and Space Administration (NASA). La participation de Nicole a conduit à la découverte de sept astéroïdes.

Le mois dernier, le ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation a demandé au petit astronome de donner une conférence lors du 1er Séminaire international sur l’astronomie et l’aéronautique. Elle a été menée par le ministère lui-même.

Malgré son petit âge et ses vastes connaissances, Oliveira a présenté des conférences dans les écoles de sa ville natale. Le ministère brésilien l’a invitée après avoir appris qu’elle est la plus jeune membre du Centre d’études astronomiques d’Alagoas, Centro de Estudos Astronômico de Alagoas (CEAAL).

Quand Oliveira n’avait que deux ans, elle a demandé une étoile à sa mère et a obtenu une étoile en jouet. Ses parents ne savaient pas qu’elle serait honorée par l’International Astronomical Search Collaboration pour sa contribution à la recherche d’astéroïdes.

Oliveira a participé à un cours organisé par le CEAAL à l’âge de six ans. Selon ses parents, elle a assisté à tous les cours et a passé l’examen plus tard. Elle a réussi l’examen en réalisant un exploit rare. Au milieu de la pandémie, la jeune astronome a créé sa propre chaîne YouTube où elle parle des astéroïdes et de l’espace avec ses trois autres amis passionnés d’astronomie.

