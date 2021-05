Une boule de feu brillante repérée au-dessus du Minnesota par des caméras de sonnette

BOIS DESSUS BOIS DESSOUS Vasque boule en pierre de marbre BOIS DESSUS BOIS DESSOUS

Envie d'originalité dans la salle de bain ? On aime cette vasque ronde en forme de boule, sa ligne sobre et épurée, sa teinte douce et chaleureuse. Optez pour une vasque à poser en marbre beige : un style brut et minéral pour un meuble de salle de bain qui sort de l'ordinaire... CARACTÉRISTIQUES : - Matière : Marbre stone - Couleur : Blanc - Hauteur : 15 cm - Diamètre : 40 cm - Poids : 18 kg - Garantie : 2 ans A noter : vasque livrée sans robinetterie ENTRETIEN : Pour l’entretien, vous pouvez utiliser un chiffon humidifié et du savon doux. Si vous souhaitez raviver l’aspect d’origine du produit, appliquez de la cire naturelle avec un chiffon avant de lustrer la vasque. Nous vous déconseillons d’utiliser des produits abrasifs, acides, des brosses métalliques ou éponges en métal. LIVRAISON : Livraison sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 17h, au pas de porte/rez-de-chaussée. Le transporteur prendra contact avec vous pour organiser la livraison. Livraison France Métropolitaine (hors Corse) sous 3 à 5 jours ouvrés après expédition. Lors de la réception de votre commande, vous ne devez signer le bordereau de livraison qu’après avoir vérifié votre commande en présence du livreur. Si votre commande est endommagée ou non-conforme, vous devez soit émettre des réserves qualitatives et précises (« sous réserve de déballage » n’a aucune valeur juridique) soit refuser la livraison. QUI SOMMES-NOUS ? La marque Bois Dessus Bois Dessous est le fruit de 12 ans d’expérience dans l’import et la distribution de meubles intérieurs, meubles extérieurs et d’articles de décoration. Notre connaissance du marché et les relations privilégiées développées avec nos fournisseurs par notre présence en Indonésie, nous permettent de vous garantir une qualité constante de nos meubles au meilleur prix dans un souci de transparence et de production responsable et durable. La présence de notre bureau d'achat en Indonésie nous permet de travailler en direct avec tous nos fournisseurs pour vous garantir le meilleur rapport qualité/prix de nos produits : importés sans aucun intermédiaire, sans agents ni grossistes, cela nous permet de réduire les coûts et surtout d’assurer un suivi et une qualité constante.