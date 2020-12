Une bonne utilisation de l’arôme maintient le corps en bonne santé

L’odorat, l’un de nos sens de base qui nous permet de sentir les choses, a toujours été profondément stimulé. Que ce soit en raison de la grande variété de marques de parfums, de l’odeur de la cuisson des gâteaux en fin d’après-midi, de la nourriture préparée à l’heure du déjeuner et nous réveillant à la faim ou du malheur de croiser le chemin de quelqu’un dont le bain a dépassé sa date d’expiration.

Le fait est que l’odeur est l’une des choses dont nous nous souvenons le plus lorsque nous pensons au passé; l’odeur d’une poupée d’enfance, le parfum de grand-mère ou ce voyage que nous avons fait. L’odeur est si importante que, même maintenant, elle a été travaillée par la publicité ces derniers temps – l’ajout d’arômes caractéristiques aux produits peut augmenter les ventes.

De plus, sachez que l’odorat peut également apporter de nombreux bienfaits à notre bien-être et à notre santé, grâce à l’aromathérapie.

L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie qui vise à favoriser la guérison, le bien-être et l’amélioration de la qualité de vie des personnes, grâce à une stimulation sensorielle faite par des arômes, généralement extraits de plantes et d’huiles essentielles. Ils peuvent être appliqués par massage, eau du bain, inhalation ou infusion dans l’environnement.

Les parfums abordent non seulement le côté physique, mais aussi psychologique de chacun. Il vaut la peine de dire que s’il est appliqué sur la peau, l’arôme doit être dilué dans une huile spécialisée à cet effet. Les arômes doivent toujours provenir de produits de première qualité et, de préférence, certifiés.

Généralement, le traitement réalisé à travers les arômes est un complément à d’autres thérapies et peut être effectué avec un spécialiste pour obtenir de meilleurs résultats. Cependant, l’encens et les huiles essentielles sont vendus sans ordonnance et peuvent difficilement avoir des contre-indications – à l’exception des allergies à l’un des composants.

Si vous développez généralement des allergies facilement, avez un problème respiratoire ou avez généralement des réactions dermatologiques, je vous suggère de consulter un spécialiste et de toujours commencer par de petites doses pour ne pas vous blesser. Afin de rendre un traitement plus efficace et avec de meilleurs résultats, il est toujours bon de faire un bilan physique et psychologique pour découvrir vos vrais besoins.

Cependant, certains parfums ont tendance à être pratiquement universels et à apporter des avantages à quiconque a les objectifs décrits. Ci-dessous, nous en énumérons quelques-uns, consultez:

Lavande

Il met la personne en équilibre dans les aspects mental, spirituel et physique. Il détoxifie, soigne et régénère également les tissus, tout en étant efficace contre le stress et l’insomnie.

Cardamome

Il est analgésique et digestif; favorise le bien-être en soulageant les douleurs musculaires et l’inconfort du tube digestif. Il est également efficace contre la frigidité, car il stimule l’appétit sexuel.

Eucalyptus

Très efficace pour soulager les maladies respiratoires et rhumatismales. Il sert d’insectifuge – ainsi que de citronnelle – et est également bactéricide.

Jasmin

Un excellent relaxant, à la fois musculaire et nerveux. Il est capable de provoquer un état de contrôle total, mais sans fonctionner comme un sédatif. S’il est appliqué directement sur la peau, c’est un excellent régénérateur pour les peaux matures et sèches.

rose

Indiqué pour le traitement antidépresseur et le manque d’estime de soi. Il favorise également l’amélioration des maladies ou des troubles des systèmes digestif, nerveux et circulatoire.

Basilic

L’un des parfums avec la plus grande gamme d’avantages. Il aide dans le traitement de plusieurs problèmes, notamment: maux de gorge, mauvaise digestion, constipation, coliques, anxiété et insomnie.

Pour certains traitements, une combinaison d’arômes est indiquée, qui ensemble peuvent donner un résultat plus rapide et plus efficace. Recherchez un spécialiste et incluez l’aromathérapie dans votre vie, le résultat sera sans aucun doute extrêmement bénéfique et même surprenant.