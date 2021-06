Une bonne alimentation est bonne pour le corps et l’esprit

Photo/Image :

Si vous avez une routine fatigante et stressante qui exige beaucoup de votre bonne humeur, vous devez bien manger. Mais quels aliments devraient faire partie d’un menu sain ? Nous savons que la réponse la plus correcte est de fuir les aliments frits, les graisses, les sucres et toutes sortes d’aliments transformés.

Mais si vous voulez plus d’énergie et de disposition, sans perdre votre bonne humeur, il existe une liste d’aliments pour cela. Vous voulez savoir ce qu’ils sont ? Vérifier!

Nous avons, bien sûr, des aliments qui sont bons pour le corps et l’esprit. Adopter de saines habitudes alimentaires est bon pour tout le corps, mais il ne sert à rien de manger tout ce qui est naturel. Si vous avez besoin d’augmenter votre énergie positive, concentrez-vous sur les bons aliments. Consultez une liste d’aliments qui vous donnent de l’énergie positive et ceux qui ne sont pas bons pour l’esprit.

Cette liste comprend à la fois des aliments naturels et crus issus de l’agriculture biologique, ce qui signifie que vous devez éviter les aliments contenant des pesticides. Donc, si vous voulez obtenir de l’énergie positive grâce à la nourriture, incluez des céréales, des fruits, des légumes, des céréales et des graines. Vous remarquerez un plus grand équilibre, harmonie et tranquillité dans votre corps et votre esprit.

Les aliments qui ne sont pas bons pour l’esprit sont l’oignon, l’avocat, le citron, la levure de bière, le radis, la tomate, les lentilles, les olives, les cacahuètes, l’ail, le poivre, le lait de soja, le café, le sucre et bien d’autres aliments stimulants, activateurs et agitateurs sont sur la liste. Bien que beaucoup soient bons pour le corps, ils déséquilibrent l’esprit, poussant les gens à se livrer à des activités exagérées.

Il y a des aliments qui ne sont pas bons pour le corps et l’esprit. Ce sont les aliments produits par l’homme, c’est-à-dire industrialisés. Certains peuvent être consommés avec modération, mais la plupart devraient être rayés de votre liste car ils drainent de l’énergie. En général, ils ne sont pas bons pour la santé de l’esprit ou du corps. Parmi eux : la restauration rapide, la viande de soja, les surgelés et les dérivés de viande.

Éloignez-vous des aliments frits, des aliments réchauffés, des graisses, du lait en poudre, de la pulpe de fruits congelés, fermentés, transformés, en conserve, des saucisses et de ceux chauffés au micro-ondes.

nourriture et énergie

Maintenant que vous savez comment équilibrer l’énergie positive dans votre esprit, que diriez-vous d’apprendre à connaître les aliments qui donnent de l’énergie à votre corps ? Voir:

Chocolat noir : contient de la caféine, gardant le corps alerte et avec plus d’énergie ;

Eau de coco : hydrate et améliore l’humeur car c’est une boisson énergisante naturelle ;

Banane : régule l’humeur, le sommeil et prévient les troubles émotionnels ;

Oléagineux : contient du sélénium, du cuivre et du magnésium, augmentant la production d’énergie ;

Acai : riche en glucides ;

Pomme péruvienne : minimise la fatigue et la fatigue.

Peu importe à quel point nous sommes énergiques et énergiques, il y a toujours un moment dans la journée où nous nous sentons découragés, frustrés et fatigués. Pour ces moments-là, il existe certaines habitudes alimentaires qui aident à stimuler l’énergie positive :

Petit-déjeuner

Fuyez les aliments qui donnent une fausse énergie : Manger des aliments riches en sucre peut aider momentanément, mais les effets sont fugaces et la fatigue et la mauvaise humeur augmentent.

Hydratation

Boire de l’eau en quantité appropriée est bon pour le poids, la peau et procure du bien-être.

Collations

Vous mangez ce que vous achetez, alors ayez toujours des collations saines et naturelles à portée de main.

Investissez dans des aliments qui influencent votre énergie positive. Suivez la liste des aliments bons pour le corps et l’esprit ci-dessus et améliorez votre humeur. Les fruits, les noix, les pains complets et les graines contribuent tous à élever l’humeur et cela aide le corps à rester énergisé ;

préparez-vous à bien dormir

Pour cela, consommez des aliments légers le soir et évitez le sucre. Une bonne nuit de sommeil aide à booster l’énergie de votre corps le lendemain.

En suivant tous ces conseils, vous maintiendrez le niveau d’énergie idéal et ne souffrirez pas de baisse d’humeur.