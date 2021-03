Une bibliothèque de femmes noires itinérantes trouve une maison

À ses débuts en 2015, la Free Black Women’s Library se trouvait sur les marches d’un brownstone de Brooklyn. OlaRonke Akinmowo trimbalait au moins 100 livres d’auteurs noires et inviterait les membres de la communauté à échanger un livre d’une auteure noire.

C’était alors un simple projet d’art social et de renforcement de la communauté, mais Akinmowo rêvait qu’un jour cette bibliothèque aurait une maison permanente – à la fois dans un bâtiment et sur roues. Près de six ans plus tard, ce rêve deviendra enfin une réalité. Une campagne GoFundMe pour le projet a permis de collecter plus de 100 000 € en seulement deux mois.

« J’étais émerveillée, époustouflée et surprise », a-t-elle déclaré. « Je me sentais vraiment affirmée, comme: ‘Les gens croient vraiment en ce projet et pensent que c’est une bonne idée!’ Je veux rendre les gens fiers. Le fait que j’ai pu le soulever en si peu de temps est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant.

Avec le nouveau financement, Akinmowo a déclaré qu’elle recherchait maintenant l’espace idéal à Brooklyn pour abriter la bibliothèque et une camionnette ou un camion qui servirait de «bibliobus» pour le transporter loin. Elle a dit qu’elle espérait obtenir les deux d’ici la fin de l’été.

Akinmowo a déclaré que ce rêve était né de son engagement en faveur de la justice sociale. Quand elle s’est retrouvée épuisée à s’organiser contre la brutalité policière, elle a pensé que commencer l’installation biblio serait un excellent moyen de servir sa communauté. Les 100 livres sont rapidement devenus 1000 – y compris des bandes dessinées, des zines, des revues et plus – et elle a commencé à héberger la bibliothèque dans des pop-ups à travers la ville. La bibliothèque a servi de lieu où les gens de tous genres, âges, races et capacités pouvaient échanger des livres, parler de ce qu’ils lisaient et même assister à des conférences, des performances et des ateliers d’auteurs.

«J’ai également commencé une collection d’auteurs non binaires noirs. Je veux m’assurer de reconnaître non seulement les femmes noires, mais aussi les auteurs non binaires noirs, les auteurs noirs non conformes au genre, les auteurs noirs agender, les auteurs queer noirs. Je veux m’assurer de souligner également leur travail. Je les revendique comme des auteurs dont la voix doit être amplifiée. «

La bibliothèque présente des œuvres de légendes littéraires telles que Toni Morrison et Zora Neale Hurston, ainsi que des publications récentes, comme «THICK» de Tressie McMillan Cottom. Cottom a pris la parole lors de l’installation de la bibliothèque en juillet 2019 au Museum of Contemporary African Diasporan Arts à Brooklyn. Alors même que la pandémie COVID-19 a mis fin à de nombreux événements en personne de la bibliothèque, Akinmowo a facilité une série d’activités virtuelles, y compris des soirées dansantes féministes et des réunions de clubs de lecture.