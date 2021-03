Une batterie CMOS menace 115 millions de PS4: dans quelques années, elles seront toutes inutilisables si cette batterie n’est pas changée

Un hacker nommé Lance McDonald a découvert un grave défaut de conception sur PS4. Les consoles Sony s’appuient sur une horloge interne pour crypter et stocker des informations sur les jeux et les succès PS4, mais cela élimine également la possibilité de jouer à des jeux physiques ou numériques.

Cette horloge fonctionne grâce à une batterie CMOS qui, comme toutes les batteries, a une autonomie limitée. Dans quelques années, il cessera de fonctionner et désactivera la PS4, et il n’est possible d’éviter le problème qu’en changeant la pile, mais cela ne s’arrête pas là.

Des millions de consoles risquent de s’éteindre

En fait, lors du changement de pile CMOS, il est nécessaire de synchroniser l’heure avec les serveurs de Sony, ce qui oblige connectez la console à la plate-forme PlayStation Network pour synchroniser correctement l’heure.

Cette horloge interne ne peut pas être vue, changée ou altérée par les utilisateurs, une mesure conçue pour empêcher les gens de tricher au moment de modifier le moment où il a obtenu les différents trophées pouvant être obtenus dans les jeux.

Cette pile CMOS il faut aussi pouvoir exécuter les jeux, et si la batterie cesse de fonctionner, nous ne pourrions pas lancer de jeux physiques ou numériques. Il est possible de changer la batterie, mais cela oblige les gens à ouvrir leur console.

La nécessité de se connecter au PlayStation Network est également importante, d’autant plus que on ne sait pas si cette plateforme continuera à vivre sur le long terme. C’est censé l’être, mais Sony a déjà décidé ces jours-ci de fermer ses magasins de contenu pour la PS3 et la Vita en août prochain.

On ne sait pas si Sony sera en mesure de résoudre le problème avec une mise à jour du micrologiciel pour ces consoles, mais sinon le risque est énorme pour les 115 millions de PS4 qui ont été vendus dans le monde entier depuis le lancement de cette console en 2013.

Via | NotebookCheck