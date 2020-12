Une bande-annonce spéciale de vacances Creepshow: Salutations de saison du fluage

Shudder a publié la bande-annonce de Un spécial vacances Creepshow. Le service de streaming premium d’AMC Networks pour l’horreur, le thriller et le surnaturel, a également publié de nouvelles images de la spéciale, qui devrait toutes sortir le 18 décembre, exclusivement sur le service de streaming d’horreur dans tous ses territoires, avec l’offre Shudder dans l’offre groupée AMC +. 2020 a été difficile pour Shudder’s Spectacle d’horreur, mais Greg Nicotero et son équipe se sont adaptés pour apporter un nouveau contenu aux fans d’horreur du monde entier.

Un spécial vacances Creepshow stars Anna Camp (Parfait) et Adam Pally (Le projet Mindy). Il est écrit et réalisé par Spectacle d’horreur showrunner Greg Nicotero et basé sur une nouvelle de JA Konrath (Dernier appel). Dans l’épisode d’une heure sur le thème des vacances, Shapeshifters Anonymous, craignant d’être un meurtrier, un homme anxieux cherche des réponses à sa «condition unique» auprès d’un groupe de soutien inhabituel.

Un spécial vacances Creepshow La bande-annonce tease une partie de l’horreur que les fans pourront découvrir la semaine prochaine. Comme c’est le cas avec la plupart des bonnes bandes-annonces, celle-ci laisse beaucoup plus de questions que de réponses, ce qui Spectacle d’horreur les fans trouveront probablement intrigant. Nous voulons tous savoir ce qui se passe dans Shapeshifters Anonymous (« was-guépard » et « was-tortoise? »), Et heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir ce que l’équipage Shudder a mis sous le Noël arbre pour nous cette année. Cependant, il se peut qu’il y ait plus de quelques personnes un peu trop effrayées pour déchirer le papier d’emballage, grâce à la remorque effrayante.

Greg Nicotero a déclaré: « L’esprit de Noël est bien vivant dans la vraie mode Creepshow », lorsqu’il a annoncé pour la première fois Un spécial vacances Creepshow. « Réinventer la façon dont nous regardons les vacances et le Père Noël avec une distribution d’ensemble scandaleuse, une myriade de bestioles effrayantes, et quelques frissons et frissons ne devraient pas être manqués. » Cette année a été importante pour Shudder, même si elle a présenté de nombreux défis. Creepshow La saison 2 a été retardée, mais elle a pu reprendre la production récemment. Shudder et Nicotero ont utilisé leur temps à bon escient et ont mis en place l’animation Spectacle d’horreur Spécial Halloween, et maintenant le spécial vacances.

Un spécial vacances Creepshow est produit par le Cartel avec Monster Agency Productions, Taurus Entertainment et Striker Entertainment: Stan Spry, Jeff Holland et Eric Woods sont producteurs exécutifs et Geoff Silverman et Anthony Fankhauser sont co-producteurs exécutifs du Cartel; Greg Nicotero et Brian Witten sont producteurs exécutifs et Julia Hobgood est co-productrice exécutive pour Monster Agency Productions; Robert Dudelson, James Dudelson et Jordan Kizwani sont les producteurs exécutifs de Taurus Entertainment; Russell Binder est producteur exécutif et Marc Mostman co-producteur exécutif de Striker Entertainment; Mitchell Galin est un producteur. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour Un spécial vacances Creepshow ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle Shudder.

Sujets: Creepshow, Shudder, Streaming