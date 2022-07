Une bande-annonce mise à jour a été mise en ligne pour The Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Reissue Collection pour PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

À la fin de l’été, le 30 août, treize titres emblématiques de Teenage Mutant Ninja Turtle seront disponibles sur toutes les plateformes.

Il ressort du clip et de la date de sortie publiés par Esports Extras que 13 jeux emblématiques Teenage Mutant Ninja Turtles seront disponibles très bientôt.

De plus, le jeu permet désormais des sauvegardes à tout moment et le jeu se rembobine chaque fois que le joueur le souhaite. Cette amélioration a été rendue possible par Konami et Digital Eclipse.

Les fans des classiques d’action Teenage Mutant Ninja Turtles ont passé un été 2022 fantastique. TMNT: The Cowabunga Collection sortira fin août, a révélé Konami. La saison a commencé avec un formidable Shredder’s Revenge.

Pour ceux qui ne le savent pas, Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est une compilation de tous les excellents jeux vidéo de tortues créés par Konami pour les ordinateurs de poche, les plates-formes 8 et 16 bits et les arcades.

De plus, de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été incluses, telles que le jeu en ligne, le remappage des boutons, les états de sauvegarde et le rembobinage du gameplay. Vous recevez 13 jeux substantiels pour 40 € (bien que certains soient des répliques de plusieurs réseaux).

Basé sur la série animée des années 1980, la plupart des jeux sont disponibles aujourd’hui. Nous vous avons informé du déroulement particulier de cette compilation en avril. Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, le dernier film des Tortues Ninja, mérite également l’attention car, dans son évaluation, notre collègue Toni Piedrabuena l’a qualifié de « putain de beat’em up ».

Turtles the Teenage Mutant Ninja Semblable à la plupart des offres initiales de Digital Eclipse, la collection Cowabunga comprendra ces chefs-d’œuvre ainsi que des textes historiques, des photos et d’autres souvenirs des coulisses. De plus, une édition limitée physique complexe comprend des objets supplémentaires et des objets de collection en plus de l’édition numérique standard.