Une bande-annonce d’histoire d’horreur classique mélange le genre pour la frayeur ultime

Si vous aimez les films comme Pousser un cri, Tronçonneuse du Texas, Héréditaire, Il et tous les autres films d’horreur classiques qui font froid dans le dos, puis Une histoire d’horreur classique va vous donner un nouveau goût de peur. Netflix a abandonné la bande-annonce du thriller d’horreur italien qui devrait faire ses débuts sur la plate-forme de streaming le 14 juillet, et ce premier aperçu offre la chair de poule qu’il promet.

Une histoire d’horreur classique est d’environ cinq covoitureurs, qui rencontrent un accident inattendu au cours de leur voyage. Quand ils se réveillent le lendemain matin, ils se retrouvent bloqués au milieu des bois avec une cabane construite là-bas au milieu de nulle part. Maintenant, ils doivent se frayer un chemin hors de la forêt impénétrable alors que les horreurs occultistes de la cabane menacent leur vie.

La bande-annonce du film dépeint de nombreuses références à plusieurs classiques de l’horreur. La bande-annonce commence par une référence au film Il, où les covoitureurs discutent de Pennywise. Nous voyons une cabane, tout aussi effrayante et horrible que celles de La cabane dans les bois et Evil Dead. Et puis l’intrigue centrale du film tourne autour d’un mystérieux culte démoniaque, tout comme dans Héréditaire. Enfin, il y a plusieurs séquences que la bande-annonce livre qui font directement référence à Pousser un cri (comme une silhouette invisible s’approche d’une femme bâillonnée et attachée), ainsi que des films slasher comme Vu et Tronçonneuse du Texas. De plus, la bande-annonce utilise la même police qu’ils utilisent dans Halloween. Rien n’arrête vraiment cette collection de références dans la bande-annonce.

Et ces références et parallèles ne sont pas que des coïncidences. Les protagonistes du film eux-mêmes se réfèrent aux événements qu’ils vivent comme une « histoire d’horreur classique » comme dans les films, ce qui se reflète également dans les titres du film. Alors que la bande-annonce avance jusqu’à la fin, nous voyons un graphique sanglant nous disant – Vous avez l’impression de l’avoir déjà vu, rendant ces similitudes avec les contes d’horreur précédents plus évidentes.

Le film mentionne également le mythe d’Osso, Mastrosso et Carcagnosso. Le mythe, qui remonte à l’Espagne du début du XVe siècle, est l’histoire de trois frères, tous hommes d’église, qui ont imposé leur éthique et leur morale pour venger l’honneur de leurs sœurs, qu’un homme sous la protection du roi a violé. Ils ont assassiné l’homme et ont passé trente ans en prison. À leur libération, ils sont tombés sur de nouvelles règles de la société et ont écrit plusieurs nouveaux rites d’admission, symboles, disciplines et formules secrètes, qui étaient différents de la morale et des valeurs traditionnelles de l’église. On dit que leur crime et leur travail ultérieur sur de nouvelles règles sociales marquent l’ascendance des lois sur le crime et la punition. Cependant, le film donne probablement à cette histoire une version plus démoniaque et horrible, dont on ne sait rien pour le moment.

Malgré ces parallèles et familiarités avec les films que nous avons déjà vus, Une histoire d’horreur classique ressemble à une fusion qui vaut la peine d’être regardée qui ferait littéralement glisser l’enfer hors du public. Aucune idée de ce qu’est vraiment ce classique d’horreur sombre et graveleux, mais, de la façon dont la bande-annonce le présente, cela pourrait être quelque chose de vraiment unique et spécial. Voici la bande annonce de Une histoire d’horreur classiqueregardez-le et vous saurez ce que nous voulons dire.

Une histoire d’horreur classique est réalisé par le duo Roberto De Feo et Paolo Strippoli. Le film mettra en vedette un ensemble comprenant Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio et Matilda Lutz. Le film fera ses débuts sur Netflix en tant qu’aventure en streaming uniquement le 14 juillet 2021.