Une bande-annonce de rencontre envoie Riz Ahmed en mission de sauvetage lors d’une menace extraterrestre

Amazon Prime Video a publié une bande-annonce officielle du prochain film Rencontrer. Le nouveau thriller de science-fiction met en vedette Ruiz Ahmed (Sons de métal, Venin) en tant que vétéran du Corps des Marines qui se lance dans une mission de sauvetage pour protéger ses deux fils des microbes parasites extraterrestres. Rencontrer vient du réalisateur britannique Michael Pearce (connu pour avoir réalisé les Bête), qui comprend également Octavia Spencer.

Rencontrer est un thriller de science-fiction américano-britannique de 2021 réalisé par Michael Pearce et écrit par Pearce et Joe Barton. Rencontrer étoiles Riz Ahmed, Octavia Spencer, Janina Gavankar, Rory Cochrane et Lucian-River Chauhan. En octobre 2018, il a été annoncé que Michael Pearce dirigerait le prochain film à partir d’un scénario écrit par lui-même et Joe Barton. En juillet 2020, Riz Ahmed et Octavia Spencer avaient rejoint le casting officiel du nouveau film, avec Amazon Studios sur le point de distribuer. Entre les mois de septembre et novembre 2020, Janina Gavankar, Rory Cochrane et Lucian-River Chauhan avaient également rejoint la liste des acteurs du film.

Rencontrer est produit par Dimitri Doganis, Piers Vellacott et Derrin Schlesigner. Les sociétés de production du nouveau thriller de science-fiction incluent Amazon Studios, Film4 Productions et Raw. Le synopsis officiel de Rencontrer se lit comme suit: « Un Marine décoré part en mission de sauvetage pour sauver ses deux jeunes fils d’une menace inhumaine. Alors que leur voyage les emmène dans des directions de plus en plus dangereuses, les garçons devront laisser leur enfance derrière eux. »

d’Amazon Rencontrer a déjà eu sa première mondiale lors du 48e Festival du film de Telluride le 3 septembre 2021. Certaines premières réactions pour le prochain film l’appellent « L’invasion des voleurs de corps avec une étude de caractère plus sérieuse ». Sur Rotten Tomatoes, Rencontrer détient actuellement une note d’approbation de 71% et une note moyenne de 7,4/10, qui sont basées sur un total de 28 avis. La durée officielle de diffusion du nouveau film à venir est fixée à 108 minutes.

Le nouveau thriller de science-fiction britannique est le deuxième long métrage de Michael Pearce après son indie de 2017 Bête. Depuis la sortie du premier long métrage du réalisateur Michael Pearce, Rotten Tomatoes avait attribué au film une note d’approbation de 92% sur la base d’un total de 142 critiques, et une note moyenne de 7,28/10. Le réalisateur a partagé lors de son introduction juste avant la projection, qu’il a travaillé sur ce film pendant « douze heures par jour, au cours des quatre dernières années ». Ruiz Ahmed a été nominé l’an dernier pour sa performance dans Le son du métal, qui est un autre film d’Amazon Studios qui a également été nominé pour le meilleur film.

Tandis que Rencontrer a déjà eu sa première mondiale au 48e Festival du film de Telluride le 3 septembre, le thriller de science-fiction a également eu sa première internationale lors du Festival international du film de Toronto le 10 septembre. Avec le film ayant des critiques mitigées jusqu’à présent, les fans n’auront qu’à attendre encore quelques mois jusqu’à sa date de sortie officielle. Rencontrer est actuellement prévu pour une sortie limitée le 3 décembre. Le film sortira ensuite et sera disponible en streaming uniquement sur Amazon Prime Video le 10 décembre.

