Une bande-annonce de cochon envoie Nicolas Cage à la recherche folle de son porc truffier kidnappé

Neon a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Cochon. Le drame à venir est terminé depuis un certain temps, le studio ayant récupéré les droits nationaux en mars 2020. Ce n’était pas le moment idéal pour l’industrie du cinéma. Les théâtres étaient fermés. Le box-office était pratiquement éteint. Mais maintenant, alors que les choses continuent de s’améliorer, il se prépare enfin à faire son chemin dans les salles. Et cela voit Nicolas Cage dans peut-être l’état le plus restreint qu’il ait connu depuis un certain temps. Ce n’est pas fou Cage vidéo à domicile. Cela semble être Cage, lauréat d’un Oscar. Dans ce cas, l’acteur est à la recherche de son copain disparu, un cochon truffier.

La bande-annonce démarre avec Nicolas Cage vivre une vie tranquille dans les bois. Juste lui et un cochon. Mais lorsque ce porc disparaît, il retourne dans la société pour découvrir ce qui est arrivé à son ami animal. On dirait presque qu’il va faire un John Wick-style chemin de la vengeance. Au lieu de cela, les choses restent calmes, bien qu’il y ait un malaise dans l’ensemble. La vengeance est toujours sur la table. C’est certain.

Cochon se concentre sur un chasseur de truffes qui vit seul dans la nature sauvage de l’Oregon et doit retourner dans son passé à Portland à la recherche de son cochon fourrager bien-aimé après son enlèvement. Il s’agit du premier long métrage de réalisateur de Michael Sarnoski. Le cinéaste a travaillé comme monteur, scénariste et producteur pendant plusieurs années. Il a également réalisé plusieurs épisodes de la série Olympie. Nat Wolff (Héréditaire, Jumanji : Bienvenue dans la jungle) co-vedettes.

Lorsque Neon a initialement remporté les droits du film, il a été dit qu’une guerre d’enchères plutôt compétitive avait éclaté. Cela semble impliquer que nous avons quelque chose d’un cran au-dessus par rapport à une grande partie de la production de Nicolas Cage au cours de la dernière décennie. Cela dit, des films comme Mandy et Couleur hors de l’espace ont sans doute déclenché une résurgence pour l’acteur qui avait déjà remporté un Oscar pour son travail dans Quitter Las Vegas.

Partout où celui-ci tombe, c’est encore une autre brique dans le mur qui est la carrière actuelle de Cage. L’homme a été incroyablement occupé. Il est récemment apparu dans Le pays des merveilles de Willy et est également revenu en tant que Grug dans Les Croods : un nouvel âge. Il joue également le rôle de lui-même dans The Unbearable Weight of Massive Talent, qui devrait arriver plus tard cette année. Cage, en outre, est à bord pour jouer Roi Tigre‘s Joe Exotic dans une série scénarisée

Neon a fait des vagues à Hollywood ces dernières années. Certains des films du studio incluent Apollo 11, Portrait d’une dame en feu et Palm Springs. Ils ont sorti Ben Wheatley’s Dans la terre plus tôt cette année. Mais leur plus gros succès à ce jour est celui de Bong Joon-ho Parasite, qui a non seulement été un énorme succès commercial, mais a également remporté le prix du meilleur film aux Oscars. Cochon arrive en salles le 16 juillet de Neon. Assurez-vous de découvrir la nouvelle bande-annonce par vous-même.

