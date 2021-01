Une baleine morte en Méditerranée probablement «  l’une des plus grandes  » jamais trouvées

La carcasse d’un énorme rorqual commun (Balaenoptera physalus) a été découvert près du port italien de Sorrente plus tôt cette semaine, les garde-côtes italiens a déclaré dans un message Facebook .

Les autorités ont découvert la carcasse dimanche 17 janvier, avant de la remorquer jusqu’au port voisin de Naples. La baleine mesurait environ 20 mètres de long et pesait probablement plus de 77 tonnes (70 tonnes métriques) – faisant probablement du cadavre « l’un des plus gros » jamais trouvés en mer Méditerranée, selon l’agence.

Les plongeurs de la Garde côtière ont découvert la baleine pour la première fois après qu’un jeune veau a nagé dans le port de Sorrente dans un état de détresse, selon des informations. Le veau aurait enfoncé sa tête dans les murs du port à plusieurs reprises avant de se replier sous l’eau; quand les plongeurs l’ont suivi, ils ont découvert le cadavre du rorqual commun.

Le veau est présumé être la progéniture de la baleine morte, et la Garde côtière surveille les signes du retour de la jeune baleine. Pendant ce temps, les biologistes marins de Naples s’efforcent de déterminer ce qui a tué la baleine.

Les rorquals communs (également connus sous le nom de rorquals communs) sont les deuxièmes plus gros animaux de la planète, après l’emblématique baleine bleue . Les nageoires peuvent atteindre 25 m de long et peser jusqu’à 80 tonnes (72 tonnes métriques), selon le L’administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA). Ils sont considérés comme en voie de disparition après que la chasse commerciale à la baleine ait décimé la population mondiale de dos à nageoires au cours du siècle dernier.

Aujourd’hui, la chasse commerciale à la baleine est illégale dans la majeure partie du monde et les collisions avec des bateaux constituent la plus grande menace pour les nageoires, selon la NOAA.

