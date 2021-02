Une baleine à bosse survit à une attaque de 4 heures par un gang d’orques

Les observateurs de baleines en Australie ont été témoins d’un spectacle rare la semaine dernière: deux groupes d’orques se sont ligotés et ont attaqué une jeune baleine à bosse en bonne santé.

La baleine, un mâle de 2 à 3 ans, a survécu à l’assaut, bien qu’il ait perdu sa nageoire dorsale, selon le Sydney Morning Herald .

« Nous savions que nous étions témoins de quelque chose d’important », a déclaré au journal Gemma Sharp, copropriétaire de Whale Watcher Australia, qui était présente lors de l’attaque du 17 février. « L’orque était en mode attaque et le bossu essayait désespérément de se protéger. »

En rapport: Photos: les belles baleines tueuses de Russie (orques)

Sharp et un bateau rempli d’observateurs de baleines se trouvaient à Bremer Bay, en Australie-Occidentale, lorsqu’ils ont repéré environ 15 orques éclaboussant à la surface. Ils ont vite réalisé que les prédateurs entouraient un baleine à bosse (Megaptera novaeangliae). Pendant que les humains regardaient, les orques ont essayé encore et encore de saisir la nageoire dorsale de la baleine à bosse pour renverser la baleine et la noyer.

Une baleine à bosse (pas l’individu attaqué par les orques) fait une brèche à la surface de l’eau. (Crédit d’image: Marnie Griffiths via )

La tactique de flip-and-drown fonctionne souvent sur les baleines et les yearlings, a déclaré Sharp, mais le jeune mâle était trop fort et trop gros pour que les orques le bougent. La baleine s’est dirigée vers le bateau, se mettant à couvert en dessous pendant près d’une heure.

Alors que les orques tournaient, espérant avoir une autre chance à la bosse, l’agitation a attiré un groupe de 50 globicéphales et un groupe de requins taureaux. Finalement, l’une des gousses d’orques est partie.

Un autre groupe de six orques a attendu à environ 980 pieds (300 mètres) du bateau jusqu’à ce que le dos à bosse décide de faire une pause. La plus grande orque, un mâle de 19 800 livres (8 980 kilogrammes) surnommé El Notcho par les observateurs de baleines de la région, a tenté de percuter la baleine et de se casser la mâchoire. L’attaque n’a pas effrayé le bossu, a déclaré Sharp au Herald.

C’est alors que les orques ont abandonné. Le dos à bosse fila vers la côte.

« Ils ont pris son [dorsal] nageoire, mais ses douves de la queue et ses nageoires pectorales étaient toutes très bien, ce qui est important. S’ils expirent du sang… c’est toujours une vraie préoccupation, mais il n’y avait rien de tout cela », a déclaré Sharp.

L’équipe d’observation des baleines a capturé l’attaque sur vidéo, qui est la première documentation d’une telle attaque à Bermer Bay, a-t-elle déclaré.

Les orques, également appelées épaulards, sont connues pour leurs interactions parfois violentes avec d’autres animaux marins. En 2018, un photographe a capturé des images inédites d’un groupe d’orques tourmentant (ou jouant avec, selon votre point de vue) des tortues de mer au large de la Les îles Galapagos . Les orques traitaient essentiellement les tortues comme des jouets de piscine, les tournaient et les traînaient comme une forme de divertissement, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Dans un autre cas, cette fois en 2016, un groupe d’orques près de la péninsule antarctique a encerclé un phoque isolé sur une banquise. Heureusement, deux baleines à bosse sont venues à la rescousse, sauvant le phoque de Weddell de devenir un dîner d’orque, 45Secondes.fr a rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.