Une bague en or vieille de 370 ans peut avoir honoré le comte décapité

Un détecteur de métaux au Royaume-Uni a mis au jour une bague en or et cristal vieille de 370 ans qui aurait pu être fabriquée en l’honneur d’un comte décapité qui a vécu pendant la guerre civile anglaise.

La fine bande en or a un diamètre de 0,8 pouces (21,5 millimètres) et est surmontée d’une pierre de cristal de 0,5 pouce de large (12 mm) qui recouvre deux lettres ornées de fil d’or: les initiales JD (ou ID), selon Patrimoine national de Manx sur l’île de Man.

Si la première lettre est un «J», cela pourrait signifier que cette bague appartenait autrefois à James Stanley, 7e comte de Derby et Lord of Man, un partisan de la cause royaliste pendant la guerre civile anglaise. « Des lettres et des documents de l’époque montrent qu’il a signé son nom en tant que J Derby, de sorte que les initiales JD lui conviendraient », Allison Fox, conservatrice de l’archéologie au Manx National Heritage, dit dans un communiqué .

De plus, la bague est « de haute qualité », indiquant « qu’elle a été faite pour ou au nom d’une personne de haut rang » – un profil qui correspond à James Stanley, a déclaré Fox.

Le détecteur de métaux Lee Morgan a trouvé l’anneau sur la partie sud de l’île de Man, une île entre la Grande-Bretagne et l’Irlande, en décembre 2020. L’anneau a été officiellement déclaré «trésor» – une étiquette attribuée aux artefacts qui répondent à certains critères archéologiques – par le coroner des enquêtes de l’île de Man, Jayne Hughes, le 19 avril 2021.

Les deux épaules de la bague, de part et d’autre du cristal, sont décorées d’émail noir incrusté. Les archéologues l’ont daté de la fin des années 1600 et l’ont identifié comme une bague de deuil de la période Stuart (1603-1714), un type de bijoux qui était parfois distribué lors des funérailles pour commémorer une personne décédée, tenant souvent ses initiales.

James Stanley, également connu sous le nom de Baron Strange et le grand comte de Derby, a soutenu la cause du roi Charles I – qui a gouverné l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande de 1625 à 1649, date à laquelle il a été exécuté. Le régime autoritaire de Charles ne convenait pas au Parlement anglais, et cette animosité a finalement conduit à la série de batailles connues sous le nom de guerre civile anglaise (1642-1651).

Dans ce cas, la bague a probablement été fabriquée après que les parlementaires aient exécuté James Stanley en octobre 1651, quelques années seulement après la mort du roi Charles Ier. Aujourd’hui, il y a une plaque historique sur le Bolton Market Cross à Churchgate en sa mémoire, en disant « 1651. James, septième comte de Derby, décapité près de cet endroit. »

L’épouse de James Stanley, Charlotte, Lady Derby, a probablement fait faire la bague de deuil en son honneur, selon le communiqué.

La bague en or sera exposée au Manx Museum.

