Une bagarre massive éclate entre les Bengals et les dauphins

Une bagarre massive a éclaté dimanche, lors de l’affrontement entre les Bengals de Cincinnati et les Dolphins de Miami. La bagarre a conduit à l’expulsion de cinq joueurs. Images de diamant / L’incident a commencé lorsque le joueur des équipes spéciales des Bengals, Mike Thomas, a percé le retourneur des Dolphins, Jakeem Grant, avant qu’il n’ait eu la chance d’attraper le botté de dégagement. De là, les bancs se sont dégagés. La sécurité des Bengals Shawn Williams a poussé le récepteur large des Dolphins DeVante Parker. Le coéquipier de Parker, Mack Hollins, est ensuite venu à sa défense avec ses propres coups de poing. Williams, Parker, Hollins ainsi que le demi de coin vedette des Dolphins Xavien Howard et le receveur des Bengals Tyler Boyd ont tous été expulsés par la suite. L’entraîneur des Dolphins, Brian Flores, était visiblement furieux contre les Bengals lors de l’échange et a dû être ramené à sa propre ligne de touche. «Je vais défendre mes joueurs. Ils vont se défendre », a déclaré Flores lors de la conférence de presse d’après-match. «Ce sont comme mes enfants. La première fois, ouais. La deuxième fois, j’ai été un peu contrarié à ce sujet. Les Dolphins ont remporté le match, menés par le quart recrue Tua Tagovailoa, qui a enregistré 296 verges et un touché. L’équipe a réussi à maintenir les Bengals à seulement 7 points, malgré l’expulsion du chef de l’interception de la NFL, Howard. L’équipe siège maintenant à 8-4 et deuxième dans l’AFC Est. [Via]