Une autre star de MTV Reality attend un bébé en 2021

Mai 2021 sera un mois chargé pour de nombreuses stars de la télé-réalité de MTV. Deux colocataires de Côte du New Jersey: vacances en famille s’attendent à ce que les petits arrivent au printemps prochain. Maintenant, une autre star de MTV de Rivage de Floribama attend un enfant en mai.

Floribama Shore Cast | MTV

Le casting de ‘Jersey Shore: Family Vacation’ s’agrandit

Jersey Shore stars Mike «The Situation» Sorrentino et Deena Cortese attendent tous les deux des bébés en mai 2021.

Cortese a été la première à partager les nouvelles de son bébé. À l’Halloween, elle a révélé qu’elle et Chris Buckner attendaient un frère pour leur fils, Christopher John.

«Nos cœurs sont remplis de tant d’amour et de joie!» elle a dit sur des médias sociaux. «CJ va être le meilleur grand frère de tous les temps !!! Sooo pour tous ceux qui demandaient OUI OUI OUI… Je suis enceinte. »

Cortese est due le 1er mai 2021.

Mike «The Situation» et son épouse «Laurens» attendent également. L’année prochaine, ils accueilleront un petit garçon dans le monde. Le couple a partagé son annonce de grossesse à Thanksgiving, révélant le sexe du bébé le 8 décembre 2020.

« Gym Tan Nous allons avoir un bébé », a déclaré Mike sur Instagram.

Les Sorrentins gardent Jersey Shore fans mis à jour avec les nouvelles de bébé sur le compte Instagram de Baby Situation.

Nilsa Prowant de Floribama Shore attend un bébé

Apparemment, 2020 est l’année des bébés MTV car une autre star de télé-réalité l’attend! Malgré ses flings passés Côte de Floribama, Nilsa Prowant entretient une relation engagée avec Gus Gazda. Les deux attendent un bébé en mai 2021.

«Même dans les moments les plus sombres, le Seigneur brille toujours sa lumière», a déclaré Prowant sur Instagram. «Notre plus grande aventure est sur le point de commencer.» La photo d’elle et de Gazda présentait sa bosse de bébé et une pancarte indiquant: «Bébé Gazda arrive en mai 2021».

Les acteurs de « Floribama Shore » ont hâte que le bébé de Nilsa Prowant arrive

Quand Prowant a fait l’annonce, elle les colocataires ne pouvaient pas contenir leur excitation.

«J’ai hâte d’être la tante ivre», a commenté Aimee Hall sur le post de Prowant.

«Ayeeeee ma soeur», a écrit la co-vedette Kirk Medas. «Preggo. Thottin ‘n plottin’ rattrapé JK. Heureux pour toi et mon boi.

« Toutes nos félicitations! J’ai hâte d’être [an] mon oncle », a déclaré Codi Butts.

La grossesse de Nilsa Prowant sera-t-elle présentée dans la saison 4 de ‘Floribama Shore’?

De nombreux fans attendaient avec impatience les nouveaux épisodes de Rivage de Floribama. Cela pourrait prendre plus de temps que prévu, grâce à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le 27 novembre, Deadline rapportait la production le Rivage de Floribama a été suspendu.

« Le tournage a été arrêté pendant deux semaines après qu’un membre de l’équipe de production ait été testé positif au COVID-19 », a déclaré le point de vente. «Bien qu’un renouvellement de la saison 4 n’ait pas été annoncé, la production de nouveaux épisodes était en cours, ce qui n’est pas inhabituel pour une série télé-réalité à succès sur MTV.»

le Rivage de Floribama acteurs et équipage mis en quarantaine à Lake Havasu, Arizona. On ne sait pas si et quand la production de la saison 4 reprendra. De plus, on ne sait pas non plus si Prowant fera partie de la nouvelle saison.

Pour le moment, les fans ne sont pas sûrs que Prowant rejoigne ses amis dans la saison 4 de Rivage de Floribama. Contrairement à ses camarades de maison, Prowant n’a pas documenté le temps passé avec ses co-stars sur les réseaux sociaux. Que Prowant ait filmé ou non, de nombreux fans sont ravis de suivre son parcours de grossesse.