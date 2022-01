Une autre star de Marvel s’est prononcée en tant qu’anti-vaccins

in

merveille

Après les problèmes que l’étude a eus avec Letitia Wright, une nouvelle figure s’est prononcée contre l’obligation de vacciner. La star fera partie de l’un des prochains films de la phase 4.

©Disney+L’actrice est dans le MCU depuis 8 ans.

Les problèmes dus au coronavirus et aux vaccins ne sont pas terminés pour merveille. Le studio a dû arrêter de tourner Panthère noire 2 dû au fait que Letitia Wright elle s’est ouvertement opposée à l’inoculation (bien que les retards aient été signalés comme étant associés à une blessure sur le plateau, des rumeurs disaient qu’un remplaçant était recherché). Maintenant, un nouvel artiste s’est prononcé publiquement contre la décision du studio de forcer ses employés à se faire vacciner.

Il s’agit de Évangéline Lily, l’actrice qui savait jouer perdu et quoi dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) donne vie à Espoir Van Dyne, connu pour être Les Guêpes. Dans un post sur son compte Instagram, il s’est montré manifestant contre les obligations générées par le coronavirus et en « soutien de la souveraineté des corps ». Dans son profil, il a téléchargé une galerie d’images prises, ainsi qu’une citation de l’homme d’affaires Ravikant naval qu’a t’il dit: « Toute tyrannie commence par le désir de contraindre les autres pour le plus grand bien ».

Dans son poste, qui a reçu environ 77 000 aime, assuré: « Personne ne devrait jamais être obligé de s’injecter quoi que ce soit dans son corps ». A cet égard, il a souligné qu’à son avis, « ce n’était pas le chemin » tout comme il a également dit que ce n’était ni « assurance » non plus « sain ». Enfin, il a statué : « Je comprends que le monde a peur, mais je ne pense pas que répondre à nos peurs avec force résoudra nos problèmes » puis assuré : « J’étais pro-choix avant le coronavirus et je suis toujours pro-choix aujourd’hui ».

Lily retournera dans la peau de Les Guêpes pour Quantumanie, le prochain film L’homme fourmi. Cependant, ces déclarations pourraient remettre en cause leur continuité avec l’étude, qui oblige ses employés à se faire vacciner. contrairement à Panthère noire 2, le tournage n’a pas commencé donc son remplacement est toujours possible et cela ne devrait rien d’étrange. Tout au long de ses 14 années, la saga a apporté plusieurs changements, dont celui de l’un des Avengers originaux, lorsque Marc Ruffalo remplacé Edouard Norton Quoi Ponton.

Le cas de Letitia Wright

En 2020, Letitia Wright il a dû supprimer tous ses réseaux sociaux après avoir posté une vidéo ouvertement anti-vaccin. Parmi ceux qui ont répondu, il y avait son coéquipier Don Cheadle. En raison des répercussions, l’artiste a décidé de quitter les réseaux mais, pour le moment, elle a gardé son travail en ligne. le MCU. Cependant, on parle depuis longtemps que le studio envisage de changer à la fois le protagoniste du film et l’axe de l’histoire, pour le rendre moins pertinent. shuri, qui s’est longtemps positionnée comme l’héritière du trône de Wakanda, après la mort de Chadwick Boseman.

