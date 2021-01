Une autre personne a eu des problèmes pour avoir brisé les restrictions de verrouillage pour jouer à Pokémon GO

Hier encore, nous avons entendu dire que la police d’Essex devait avoir un mot avec quelques hommes «âgés de 30 ans et plus» au sujet de la violation des règles COVID pour attraper des Pokémon dans le jeu AR, Pokémon GO. Selon un tweet de la police de Southend, ces hommes faisaient des voyages « non essentiels » dans des lieux publics de Rochford. Le tweet a été rapidement supprimé après que les personnes figurant dans les réponses aient tenté de corriger la police, affirmant que les hommes faisaient simplement de « l’exercice », ce qui est autorisé en vertu des nouvelles règles. Hmm.

Eh bien, il s’avère que ces hommes n’étaient pas seuls. Maintenant, la police du Warwickshire a infligé une amende de 200 € à un homme qui a parcouru 14 miles – de Bedworth à Kenilworth – juste pour attraper des Pokémon. L’article de BBC News ne précise pas quel Pokémon exactement il essayait de capturer, mais à moins qu’il n’y ait un nouveau Pokémon appelé « COVID Vaccine », nous doutons que la police l’aurait considéré comme un voyage digne.

Avez-vous joué à Pokémon GO en lock-out? À quel point cela a-t-il été difficile d’attraper des choses lorsque vous êtes coincé à l’intérieur? Discutez avec nous dans les commentaires.