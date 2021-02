Une autre nouvelle variante de coronavirus maintenant détectée dans 13 pays

Une nouvelle variante de coronavirus a été détectée au Royaume-Uni, au Nigéria et dans 11 autres pays, dont les États-Unis, selon un rapport par des chercheurs de l’Université d’Édimbourg.

Le variant, baptisé B.1.125, contient une mutation dans la protéine de pointe du virus, qui lui permet de se lier et d’entrer dans les cellules humaines. Les scientifiques craignent qu’en raison de cette mutation, connue sous le nom de E484K, les vaccins actuels soient moins efficaces contre cette nouvelle variante.

Cette mutation apparaît également dans les variantes de coronavirus qui ont déjà été trouvées en Afrique du Sud et au Brésil, selon Le gardien . Il est également apparu dans certains échantillons de la variante britannique, connue sous le nom de B.1.1.7, comme 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les chercheurs pensent que la mutation E484K peut aider le virus à échapper aux soi-disant anticorps neutralisants, qui se lient au virus et l’empêchent d’infecter les cellules, selon The Guardian.

Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré au Guardian que la mutation E484K rend la variante sud-africaine résistante à certains vaccins et craint que la nouvelle variante puisse également être quelque peu résistante.

« Nous ne savons pas encore à quel point cela [new] variante se propage, mais si elle réussit, on peut supposer que l’immunité contre tout vaccin ou infection antérieure sera émoussée », a déclaré Clarke au Guardian.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes , les variantes virales d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et du Brésil semblent toutes plus contagieuses que la souche originale de coronavirus. Mais cela n’a pas encore été trouvé vrai pour cette nouvelle variante.

« Il n’y a actuellement aucune preuve que cet ensemble de mutations provoque une maladie plus grave ou une transmissibilité accrue », a déclaré Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England (PHE), dans un communiqué, selon . .

Au 17 février, 46 cas de la nouvelle variante avaient été confirmés par séquençage génétique au Royaume-Uni, selon les documents gouvernementaux . B.1.125 a été détecté pour la première fois dans des échantillons de personnes atteintes de COVID-19 au Nigéria en décembre 2020, selon le rapport de l’Université d’Édimbourg, bien que PHE note dans un article de blog que «des enquêtes sont en cours pour confirmer son pays d’origine». Le rapport de l’Université d’Édimbourg note également qu’au 17 février, le variant avait été détecté par séquençage génétique dans 12 cas aux États-Unis.

