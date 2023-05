Une autre destination pour Kendall ? C’était la fin alternative de « Succession » de HBO Max

« Succession » a dit au revoir aux écrans le dimanche 28 mai 2023, avec le chapitre intitulé « Avec les yeux ouverts ». Ce résultat il a été acclamé par la critique et une grande partie du public, il est donc curieux de savoir qu’il y avait une fin alternative de la série.

Dans une interview accordée à Vanity Fair, l’acteur Jérémy Fort Il a avoué que la dernière scène que nous avons vue de la série comprenait un plan choquant qui a été retiré du montage final et qui, en réalité, en dit long sur l’engagement de l’Américain envers le personnage qu’il incarne depuis 2018.

Mais, de quoi parlait cette séquence ? Qui était l’esprit derrière ça? AVERTISSEMENT SPOILERS. Dans les lignes qui suivent, nous vous racontons tout ce que nous avons découvert à son sujet.

À QUOI ÉTAIT LA FIN ALTERNATIVE DE « SUCCESSION » ?

Comme on le sait, la scène finale du spectacle nous montre Kendall Roy dévasté d’avoir perdu le vote du conseil d’administration Waystarconcernant la vente de la société à GoJo de lukas matsson. Il déambule dans le parc et reste à regarder la mer, sous l’œil vigilant du garde du corps Collin.

Une fermeture tout à fait digne. Série HBO Maxconsidérant que l’odyssée de « ken » il avait été lié à l’eau, celle qui a connu ses innombrables défaites à travers l’histoire.

Cependant, selon Jérémy Fortla terminaison alternative de « Succession » c’était encore plus dramatique. L’artiste s’est mis à la place du personnage (en bon acteur de méthode) et a pris une décision hors scénario : essayer de sauter dans la mer.

« J’ai essayé d’entrer dans l’eau après que nous nous soyons coupés. Je me suis levé de ce banc et j’ai franchi aussi vite que possible la barrière et les échasses, et l’acteur jouant Colin a couru là-bas. Je ne savais pas que j’allais faire ça, et il ne le savait pas, mais il a couru et m’a arrêté. » il a pointé.

L’acteur admet que la défaite de Kendall était « un événement de niveau d’extinction pour ce personnage »il étudie donc toujours la raison pour laquelle il aurait tenté sa vie : Je ne sais pas si à ce moment j’ai ressenti ça Kendall voulait juste mourirje pense que oui, ou si je voulais être essentiellement sauvé par un représentant de son père”, souligné.

La dernière scène de la série « Succession » met en vedette le personnage de Kendall Roy (Photo : HBO)

POURQUOI LA FIN ALTERNATIVE DE « SUCCESSION » A-T-ELLE ÉTÉ SUPPRIMÉE ?

Ce plan n’a pas atteint le montage final par décision de Jesse Amstrong, le créateur de la série. Selon fortil a choisi de donner une conclusion beaucoup plus subtile à l’histoire et cela a coïncidé avec son « vision de l’humanité ».

« C’est une fin beaucoup plus forte sur le plan philosophique, et elle a plus d’intégrité par rapport à la vue d’ensemble très sombre de Jesse sur l’humanité, à savoir que, fondamentalement, les gens ne changent pas vraiment. Ils ne font pas le spectaculaire, le dramatique. » expliqué.

Ainsi, il a appuyé la décision du showrunner: « La façon dont [Armstrong] il nous laisse avec une sorte d’ambivalence, il reste fidèle à sa vision (…) Jesse a peut-être voulu dépeindre que Kendall a perdu, mais peut-être qu’elle est libre et qu’elle passera à autre chose », a dit.

LA DÉCISION DE JEREMY STRONG QUI A CHANGE LA FIN DE « SUCCESSION »

Jérémy Fort a également révélé que la scène où Shiv, Roman et Kendall argumenter avec véhémence qu’il allait finir par les derniers mots qu’il énonce Romulus. Cependant, il a décidé de continuer à jouer.

« Je ne pouvais pas accepter cela, alors j’ai dû passer à autre chose. Le retour à la salle de réunion est quelque chose qui s’est produit sur le moment. La scène était censée se terminer avec Roman et moi dans la salle, mais j’ai senti que Kendall avait encore quelque chose à l’intérieur (…) Je suis sorti et ils m’ont suivi avec la caméra jusqu’à la salle de conférence »a conclu l’interprète.