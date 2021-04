Une autre application Google vient d’atteindre les 1 000 millions de téléchargements, et ils le sont déjà …

Google Translate a déjà été téléchargé plus d’un milliard de fois.

La vérité est que de toutes les applications qui existent pour Android, Google est le favori de la grande majorité des utilisateurs de téléphones mobiles. Les outils essentiels tels que Gmail, Google Chrome, YouTube ou Google Maps sont des services essentiels pour les utilisateurs d’Android et iOS et c’est qu’en plus d’être vraiment utiles, ils sont totalement gratuits.

Dans cette veine, il est clair que les applications Google ajoutent des quantités spectaculaires de téléchargements et beaucoup d’entre elles dépassent la barre des 1 000 millions, un chiffre que toutes les applications ne peuvent pas se vanter. Maintenant, une autre application Google rejoint la liste et c’est bien mérité.

Google Traduction dépasse le milliard de téléchargements

Grâce à la technologie, la barrière de la langue est pratiquement inexistante et une grande partie du blâme revient à des outils tels que Google Translate, probablement l’application la plus populaire en matière de traduction de langues. Cet outil vient de franchir une étape importante, celui d’atteindre 1 000 millions de téléchargements sur le Play Store seul et cela a son mérite.

Parce que? Parce que Google Translate est de moins en moins téléchargé puisqu’aujourd’hui il est intégré à d’autres applications de l’écosystème Google comme Lens, le navigateur Chrome et même l’Assistant Google lui-même.

Et oui, il existe des alternatives à l’application Google telles que le traducteur Microsoft et bien d’autres, mais aucune ne peut éclipser l’application Google. De plus, alors que l’outil Big G côtoie le plus gros avec plus d’un milliard de téléchargements, Microsofot atteint à peine 50 millions de téléchargements dans l’App Store des gars de Mountain View.

N’oubliez pas que Google Translate peut être téléchargé gratuitement à partir du Play Store lui-même. Faites-le maintenant!

