Une Audi Sport Quattro portant un sapin de Noël est parfaite pour 2020

L’un des plus grands symboles du défunt Groupe B, le relooking de l’Audi Sport Quattro S1 E2 semble lui avoir apporté d’autres fonctions, du moins à en juger par cette vidéo de Girardo & Co.

Comme à son habitude, la société britannique qui se consacre à l’achat et à la vente de modèles (très) spéciaux a pris une icône du rallye et a décidé de l’utiliser pour transporter … un sapin de Noël!?

Après avoir utilisé une Lancia 037 il y a quelques années, la société Girardo & Co. a décidé cette fois de céder aux «charmes» de la transmission intégrale et a sélectionné l’un des grands protagonistes de l’âge d’or des rallyes: l’Audi Sport Quattro S1 E2.

Nouvelles fonctions, spectaculaire égale

La vidéo commence par un employé de Girardo & Co. ouvrant un cadeau à l’avance (la miniature Lego Technic de l’Audi Sport Quattro). Après l’avoir assemblé et placé une branche du sapin de Noël sur le toit de la miniature, il s’endort et c’est là que l’action commence.

Dans son «rêve», cela apparaît aux commandes de l’Audi Sport Quattro S1 E2 et on peut voir comment la voiture qui a mené les qualifications du rallye au championnat du monde s’est étonnamment adaptée aux «nouvelles fonctions».

Avec un pilote professionnel au volant, l’Audi Sport Quattro S1 E2 (un exemple venu de l’équipe d’usine en 1985) défile à grande vitesse sur un petit circuit, le tout sans jamais perdre la «précieuse charge» qu’elle porte sur le toit.

Et … joyeuses fêtes.