Une attaque de bus à New York voit un adolescent frappé au visage par un homphobe

Andrew Cuomo a ordonné au groupe de travail sur les crimes haineux d’enquêter sur l’incident « inquiétant » (NYPD Crimestoppers)

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé à la police d’enquêter sur un homme qui a frappé un adolescent au visage en criant «Je déteste les homosexuels».

L’attaque «lâche» aurait eu lieu le 22 novembre dans le bus du M23 à Chelsea, Manhattan. La victime, âgée de 19 ans, montait dans le bus quand elle a été confrontée à un homme plus âgé agressif, qui a commencé à le harceler.

« Tu as des longs cheveux. Je n’aime pas les gens comme vous », aurait dit l’homme, avec son masque sur le menton. Il est ensuite devenu explicitement homophobe, ajoutant: «Je déteste les homosexuels».

Lorsque la foule est descendue du bus, l’homme l’a poursuivi et lui a donné One Punch au visage, a déclaré le NYPD. L’attaquant est ensuite remonté dans le bus et est parti.

Sa victime a eu des ecchymoses à la tête, mais a refusé l’aide médicale.

Cuomo a évoqué l’incident «carrément dérangeant» dans une déclaration mardi 22 décembre alors que la police diffusait des images de vidéosurveillance de l’agresseur.

«Cette violente attaque, qui visait un adolescent alors qu’il sortait du bus, est répugnant à tout ce que nous défendons à New York», a-t-il déclaré.

«Je demande au groupe de travail sur les crimes haineux de la police de l’État de New York d’offrir immédiatement son aide pour enquêter sur cet acte lâche.

« Ne vous y trompez pas: nous ne tolérons pas les attaques biaisées dans l’Empire State, et nous défendrons toujours les New-Yorkais qui sont ciblés parce qu’ils sont qui ils sont. »

Craig Cipriano, responsable des bus de MTA, a déclaré que «les crimes haineux sont contraires aux valeurs de la MTA, de nos conducteurs et de tous les New-Yorkais».

Il a ajouté: «Nous coopérons avec les enquêtes du NYPD et de la police d’État et apprécions leurs efforts diligents pour traduire cet auteur en justice.»

Le NYPD demande de l’aide pour retrouver l’homme dans la vidéo. Toute personne ayant des informations est encouragée à appeler Échec au crime au 1-800-577-8477.