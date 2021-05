Une attaque contre une école en Russie fait 11 morts

KLIM Gants Klim Induction MC Noirs XL (11)

L'ambition de Klim est de fabriquer des produits de haute technologie et de qualité et c’est ce qu’ils ont fait avec ces gants. Des matériaux durables associés à une bonne ventilation et à un design astucieux vous garantissent des gants qui dureront des années !Caractéristiques :- Protection extrême contre les impacts Poron® XRD™ à plusieurs endroits- Protection en fibre de carbone autour des articulations - Panneaux renforcés dans les zones sujettes à l'usure - Inserts en cuir perforé et en tissu à mailles fines entre les doigts pour une ventilation accrue- Maille 1000D sur le dos de la main- Intérieur évacuant l'humidité et séchant rapidement- Matériau réfléchissant Scotchlite™ 3M™ pour une visibilité accrue la nuit- Fermeture Velcro ajustable autour du poignet pour une fermeture sécurisée- Renfort en céramique PITTARDS® ARMORTAN® dans les paumes