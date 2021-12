Une astuce iPhone ingénieuse déverrouille les fonctionnalités cachées des emoji

M-020 Table basse modulable moderne couleur bois et blanc SYBILLE

Laissez-vous ravir par cette table basse ultra tendance parfaite pour une décoration moderne voir même une déco scandinave. Elle marie à merveille le coloris bois clair avec une laque blanche et brillante. Derrière son look se cache des fonctionnalités ingénieuses : un plateau se relève pour vous offrir un confort supplémentaire lorsque vous mangez et un tiroir se coulisse sur le côté l'extérieur de la table basse, pour plus de facilité.