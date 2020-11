Une assiette qui nourrit le corps et remplit la poche

Avez-vous déjà entendu parler de Fortune Gnocchi? Ce nom un peu curieux est issu d’une tradition très célèbre au Brésil, dans laquelle le 29 de chaque mois, un rituel spécifique est effectué qui garantit la prospérité financière! Ce rituel est extrêmement simple: il suffit de servir une assiette de gnocchi, de mettre une somme d’argent choisie sous l’assiette servie et de manger les sept premières unités de gnocchi avec une pensée positive. Certaines personnes pensent que garder l’argent utilisé dans ce rituel jusqu’au 29 du mois suivant promet encore plus d’argent en poche! Mais d’où vient cette tradition? Consultez l’article, apprenez-en plus sur ce rituel et découvrez des recettes de gnocchis pour tous les goûts!

La légende raconte que le 29 de chaque mois, au 15ème siècle, un homme du nom de Saint-Pantaléon prétendait être un vagabond dans l’un des villages les plus célèbres d’Italie et commença à frapper à la porte en disant qu’il avait faim et en demandant pour une simple assiette de nourriture. Dans l’une des maisons qu’il a frappées, une famille très humble lui a permis d’entrer chez lui et a partagé avec lui le peu de nourriture qui s’y trouvait. Dans cette pièce, chaque personne qui y mangeait recevait sept boules de gnocchi. À la fin du repas, São Pantaleão a quitté la maison, le remerciant pour tout ce qu’ils avaient fait là-bas pour eux. Mais lorsque la famille a retiré les assiettes de la table, ils ont été surpris de trouver plusieurs pièces d’or qui se trouvaient sous chaque assiette.

De cette histoire, la tradition des Gnocchi da Fortuna s’est établie et est pratiquée dans de nombreux pays, mais elle est extrêmement bien connue au Brésil.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur l’origine et la signification de Fortune Gnocchi, voici quelques conseils sur les recettes de gnocchi et de sauce pour pratiquer ce rituel de prospérité le 29 de chaque mois:

Gnocchi traditionnels

Ingrédients

1 kg de pommes de terre bouillies et entièrement écrasées

2 jaunes d’oeuf

1 cuillère à soupe de beurre

2 tasses de farine

Sel au goût

Mode préparation

Dans un bol, mettez les pommes de terre, le beurre et deux jaunes d’œufs. Mélangez les ingrédients jusqu’à obtenir une masse homogène. Ajoutez la farine progressivement, jusqu’à ce que la pâte sorte de vos mains (si nécessaire, vous pouvez ajouter un peu plus de farine). Séparez la pâte en quelques parties et faites de longs rouleaux fins. Coupez-les en petits morceaux comme des boules, à l’aide d’un couteau. Faites bouillir l’eau dans une casserole, salez et ajoutez progressivement les gnocchis. Dès qu’ils remontent à la surface, ils sont prêts. Retirer et mettre de côté dans un réfractaire.

Gnocchi végétarien

Ingrédients

2 kg de pommes de terre cuites et entièrement écrasées

1,2 kg de farine de blé

100 ml de crème

Sel au goût

Mode préparation

Dans un récipient, placez la purée de pommes de terre froide, le sel, la crème sure et ajoutez progressivement la farine jusqu’à ce qu’elle se détache des mains. Ensuite, façonnez de fins rouleaux et coupez-les. Mettez-les à cuire dans une casserole avec de l’eau bouillante et un peu de sel. Lorsque les gnocchis flottent dans l’eau, ils sont déjà cuits et prêts. Retirez-les de la poêle et placez-les dans un plat allant au four.

Gnocchis végétaliens

Ingrédients

1 kg de pommes de terre bouillies et entièrement écrasées;

500 g de farine de blé

Sel au goût.

Mode préparation

Mettez la purée de pommes de terre et le sel dans un récipient et ajoutez la farine petit à petit, jusqu’à ce que la pâte sorte de vos mains. Ensuite, faites des petits pains fins et coupez les boules de la pâte avec le couteau. Faites-les cuire dans une casserole avec de l’eau bouillante et un peu de sel. Lorsque les balles remontent à la surface, elles sont prêtes. Retirez-les et placez-les dans un réfractaire.

Recettes de sauce

Bœuf haché à la tomate

Plat servi avec sauce à la viande hachée avec couverts soutenus sur le côté, décoré de feuilles vertes.

Ingrédients

6 tomates cuites et sans peau

400 g de bœuf haché

1 gros oignon haché

1 gousse d’ail

Sel au goût

Poivre noir au goût

Mode préparation

Pétrir ou fouetter les tomates dans un mixeur en ajoutant un peu d’eau si nécessaire. Dans une poêle, faites revenir l’oignon et l’ail finement hachés, puis ajoutez le bœuf haché. Placez ensuite la sauce tomate dans la casserole, avec la viande. Ajouter le sel et le poivre et cuire tous les ingrédients ensemble pendant 10 minutes. Éteignez le feu et vous êtes prêt à servir!

Sauce tomate à l’orange et au basilic

Ingrédients

4 tomates cuites et sans peau

1 oignon moyen, haché

2 gousses d’ail

Demi-zeste d’orange

1 bouquet de basilic frais

1 feuille de laurier

Sel au goût

Poivre noir au goût

Mode préparation

Coupez les tomates et mélangez-les dans un mélangeur avec une tasse d’eau tiède, jusqu’à ce qu’elles aient une consistance de sauce. Ajoutez ensuite la moitié de l’oignon et battez à nouveau. Dans une poêle, faites revenir l’autre moitié de l’oignon et les deux gousses d’ail. Ajouter la sauce tomate, le zeste d’orange, huit feuilles de basilic frais, le sel, le laurier et le poivre noir. Faites bouillir pendant 10 minutes, retirez la feuille de laurier et vous êtes prêt à servir!

sauce blanche

Ramequin avec sauce blanche à l’intérieur et une cuillère avec un peu de sauce dégoulinante.

Innes Linder / Pixabay

Ingrédients

500 ml de lait (peut être animal ou végétal)

200 g de crème

2 cuillères à soupe de beurre

2 cuillères à soupe de farine

Sel au goût

Mode préparation

Faites chauffer le beurre dans une poêle, de préférence à feu doux. Lorsque le beurre est fondu, ajoutez la farine et remuez continuellement jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Dès que le mélange devient pâteux, ajoutez le lait progressivement, en remuant constamment pour éviter la formation de grumeaux. Mettez la crème et le sel et continuez à mélanger. Ne le laissez pas bouillir, gardez toujours le feu doux! Une fois le mélange homogène, retirer du feu et servir!

Comment assembler le plat?

Dans un plat, déposez les boules de gnocchi, la sauce et le fromage râpé si vous le souhaitez (dans cet ordre). Cuire au four quelques minutes, jusqu’à ce que le fromage fonde et qu’il soit prêt à servir! Si vous ne voulez pas de fromage, vous n’avez pas besoin de le mettre au four! Mélangez simplement la sauce avec les gnocchis ou servez-les séparément.

Si votre intention est de manger sans aucune sorte de sauce, pour que les gnocchis aient meilleur goût, au lieu de les cuire dans de l’eau bouillante, vous pouvez les faire griller dans une poêle antiadhésive avec juste un filet d’huile ou une cuillère à café. de beurre. Ainsi, les boules créeront un cône qui les rendra encore plus savoureuses! Et pour agrémenter votre plat, mangez les gnocchis grillés avec une salade légère ou des herbes de votre choix!

Aujourd’hui, vous avez appris l’histoire de Fortune Gnocchi, vous savez déjà comment attirer la prospérité dans votre vie et vous avez également appris des recettes de gnocchi super simples et de délicieuses recettes de sauces! Que diriez-vous de faire ce rituel le 29 et de nous dire comment ça s’est passé? Partagez cet article avec vos amis et parlez-leur de ce rite qui peut attirer beaucoup d’argent dans votre poche!