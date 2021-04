Une arène de gladiateurs de l’époque romaine découverte en Turquie

Les archéologues en Turquie ont découvert les restes d’une « magnifique » arène de l’époque romaine, où jusqu’à 20 000 spectateurs ont probablement applaudi et raillé en regardant des matchs de gladiateurs et des combats d’animaux sauvages, ont déclaré les fouilleurs.

L’arène vieille de 1800 ans a été découverte sur les collines de l’ancienne ville de Mastaura, dans la province d’Aydın, à l’ouest de la Turquie. Sa vaste zone centrale, où se déroulaient autrefois des «spectacles sanglants», s’est depuis remplie de terre et de végétation au fil des siècles.

«La majeure partie de l’amphithéâtre est sous le sol», et la partie visible est largement couverte par «des arbustes et des arbres sauvages», Mehmet Umut Tuncer, directeur provincial de la culture et du tourisme d’Aydın et chef de l’étude du projet Sedat Akkurnaz, archéologue à Adnan L’université de Menderes en Turquie, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail traduit.

Les archéologues ont découvert l’arène à l’été 2020, après avoir reçu l’autorisation du ministère turc de la Culture et du Tourisme de mener des recherches archéologiques dans la ville antique. Après avoir trouvé d’immenses pierres apparaissant hors du sol, l’équipe a immédiatement commencé à défricher et à étudier le site. D’octobre à décembre 2020, ils « ont abattu tous les buissons et arbres sauvages », ont déclaré Akkurnaz et Tuncer. « Nous avons commencé à protéger le bâtiment contre la destruction de la nature. »

Il est vite devenu clair que l’arène était ancienne, datant d’environ 200 après JC, ce qui signifie qu’elle a été construite pendant la Dynastie Severan , qui comprenait cinq empereurs qui ont successivement régné de 193 à 235 après JC, ont-ils déclaré.

«Au cours de cette dynastie, la ville de Mastaura était très développée et riche», comme les administrateurs romains ont aidé la ville à se développer économiquement, ce qui a conduit à de nouvelles pierres et maçonneries datant de cette dynastie, ont déclaré Akkurnaz et Tuncer. « Il y a une grande augmentation et une grande variété de pièces Mastaura pendant cette période », ont-ils ajouté.

Image 1 sur 10 Les arches extérieures de l'arène vieille de 1 800 ans sont toujours debout. Image 2 sur 10 À quoi ressemblait le nouveau site d'arène avant qu'il ne soit effacé. Image 3 sur 10 Les chercheurs nettoient les arbustes et les arbres qui avaient poussé dans l'arène de l'époque romaine. Image 4 sur 10 Les arbres ont été abattus afin que les archéologues puissent étudier correctement la région. Image 5 sur 10 Les chercheurs examinent et nettoient le site de Mastaura. Image 6 sur 10 Le nettoyage du site a été un travail d'équipe. Image 7 sur 10 Un membre de l'équipe d'enquête nettoie les décombres du site. Image 8 sur 10 Maintenant que la zone est dégagée, les chercheurs effectuent des scans numériques de l'arène. Image 9 sur 10 Mehmet Umut Tuncer, directeur provincial de la culture et du tourisme d'Aydın Image 10 sur 10 L'archéologue et chef de projet, Sedat Akkurnaz, consulte l'équipe d'enquête.

Une grande partie de la structure souterraine de l’arène est bien préservée. « Il est solide, comme s’il venait d’être construit », ont déclaré Akkurnaz et Tuncer. De nombreuses structures au-dessus du sol se sont effondrées au fil des ans, mais il est toujours possible de trouver « certaines des rangées de sièges, l’arène où les gladiateurs se sont battus et les murs de soutènement à l’extérieur du bâtiment », ont-ils déclaré.

Entre 15 000 et 20 000 personnes pourraient entrer dans l’arène, ce qui la rend plus petite que le célèbre Colisée de Rome, qui accueillait environ 50 000 personnes, ont déclaré Akkurnaz et Tuncer. Le Colisée, qui a été construit vers 70 après JC, était plus grand dans l’ensemble – ses murs extérieurs mesurent encore environ 157 pieds (48 mètres) par rapport aux murs de l’arène Mastaura de 82 pieds de haut (25 m); et l’arène centrale du Colisée mesurait environ 285 pieds sur 180 pieds (87 sur 55 m), par rapport à la plus petite arène de Mastaura d’environ 131 pieds sur 98 pieds (40 sur 30 m), ont déclaré Akkurnaz et Tuncer.

Les batailles de gladiateurs et les combats d’animaux sauvages de Mastaura Arena, sur lesquels les gens parient, cependant, étaient probablement aussi sanglants que ceux du Colisée, ont déclaré Akkurnaz et Tuncer. L’arène avait également des zones spécialisées, y compris des salles d’attente de gladiateurs et des salles de divertissement pour les spectateurs privés, ont découvert les archéologues.

L’arène, après que les archéologues aient dégagé le site. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de l’Assoc. Prof. Mehmet Umut Tuncer / Directeur provincial de la culture et du tourisme d’Aydın)

« Il n’y a pas d’exemple antérieur d’un tel amphithéâtre en Anatolie [also known as Asia Minor] et ses environs immédiats « , ont déclaré les chercheurs. L’arène a probablement attiré des spectateurs de partout, y compris des anciennes villes d’Anatolie occidentale d’Aphrodisias, d’Éphèse, de Magnésie, de Milet et de Priène, ont-ils déclaré.

« Des gens des villes voisines venaient dans la ville de Mastaura pour regarder les grands événements dans ce bâtiment, spécialement conçu pour des spectacles sanglants », ont-ils dit.

À l’avenir, l’équipe travaille avec le musée archéologique d’Aydın et la municipalité nazillie, qui englobe Mastaura, pour nettoyer et préserver l’arène. Ils prévoient de remédier aux «fissures dans les murs du bâtiment» et aux pierres de maçonnerie qui tombent de l’ancienne structure. L’équipe a déjà conservé l’un des murs de l’arène et a commencé à effectuer des scans laser de la structure afin de pouvoir en faire une image virtuelle en 3D.

Après cela, probablement en mai, les archéologues prévoient de faire des levés géophysiques au-dessus du bâtiment afin qu’ils puissent «comprendre à quoi ressemblent les parties souterraines du bâtiment», ont déclaré Akkurnaz et Tuncer.

