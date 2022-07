Une appréciation critique a été accordée à Xenoblade Chronicles 3

Des critiques élogieuses ont été accordées à Chroniques de Xenoblade 3. Selon les revues Metacritic, l’exclusivité pour Nintendo Switch a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques.

JRPG a actuellement la meilleure note de plus de dix sources. La note finale de l’entreprise était de 8,9 sur 10. La note moyenne dans les avis est d’au moins 9 points : TheGamer. Un JRPG massif mais délibérément ciblé a été réalisé par Monolith Soft. Vous en vivrez une expérience qui est une réplique exacte de ce que ses prédécesseurs ont accompli.

Le résultat est une œuvre qui m’a vraiment captivé. Les personnages, les thèmes et le cadre que je ne voudrais jamais laisser derrière moi sont la série à son meilleur. D’un côté, j’ai l’impression de bouillir encore dans un chaudron d’hyperboles. J’ai hâte de la suivre partout où elle va.

VGC : Avec le système de combat le plus réactif de la série à ce jour, Xenoblade Chronicles 3 offre un vaste monde et plus qu’assez de personnages et d’intrigues pour le remplir. Bien que le monde d’Aionios exige un engagement de temps important, c’est un endroit fantastique où vivre pendant un petit moment.

« Xenoblade Chronicles 3 est un jeu PC qui mélange des éléments des versions précédentes et a une tonne de détails sans aliéner les nouveaux arrivants.

C’est l’un des meilleurs JRPG disponibles sur la Nintendo Switch, malgré les graphismes médiocres et quelques problèmes mineurs.

IGN « L’histoire de 150 heures de Xenoblade Chronicles 3 peut parfois être un peu trompeuse, mais les superbes personnages et les combats tactiques passionnants valent bien le temps. »

Le 29 juillet, la sortie du prochain jeu de rôle est prévue. Vous vous découvrirez à Aionios, un monde de majesté et de beauté, dans ce jeu de rôle action. Il est devenu l’arène de la lutte sans fin entre les nations belligérantes de Keves et d’Agnus.