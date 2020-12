Une application mobile de création de vidéo de courte durée MX TakaTak déploie un fonds de Rs 100 crore pour les créateurs

TechSamvad31 déc.2020 18:25:12 IST

MX TakaTak lancera un fonds de création de Rs 100 crore pour inciter les utilisateurs à créer du contenu attrayant sur l’application vidéo courte. Le MX TakaTak Creator Fund sera ouvert à tous les citoyens et créateurs indiens qui publient systématiquement des vidéos originales ou ont des idées uniques de contenu dans diverses catégories telles que l’éducation, la technologie, le sport, l’art, le divertissement, la mode et le maquillage, les voyages et la photographie.

Le «Fonds des créateurs» vise à aider les créateurs de contenu à utiliser leur créativité pour en faire carrière. La société a déclaré que le fonds soutiendrait les créateurs de toutes tailles et de tous horizons. S’ils sont présélectionnés, les créateurs recevront des récompenses régulières pour leur contenu en fonction de divers paramètres de performance tels que l’unicité du contenu, l’authenticité, les vues, l’engagement, les abonnés, etc. MX TakaTak publiera très prochainement des directives complètes pour le «Fonds des créateurs».

Aujourd’hui à @MXTakaTak nous avons annoncé le fonds Takatak Creator, dans lequel nous espérons encourager nos légions de créateurs à continuer à créer un contenu encore plus engageant, créatif et percutant. Restez à l’écoute sur https://t.co/NuDtRGEzgt pour plus de détails! Bientôt disponible! https://t.co/82zhY3aG8n pic.twitter.com/qmNBynmGef – Karan Bedi (@karanbedi) 29 décembre 2020

MX Takatak a été lancé en juillet 2020 juste après l’interdiction et appartient à MXP Media France. Il a recueilli environ 55 à 60 millions de MAU (utilisateurs actifs mensuels) et 20 à 25 millions de DAU (utilisateurs actifs quotidiens) respectivement depuis son lancement. La société est en concurrence avec Josh de Dailyhunt et Moj de Sharechat.

MX Player, propriétaire de MX Takatak est une société Times Internet qui fait partie du groupe The Times of France.

(Lire aussi: Les applications indiennes de courtes vidéos comme Josh, Chingari capturent 40% de la part de marché de TikTok France: rapport)

