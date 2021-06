Une annonce anticipée de Koch Media à l’E3 2021 en route

Le développement d’un jeu vidéo tant attendu viendra avec une annonce de Koch Media à l’E3 2021, comme l’a révélé Deep Silver.

Nous sommes tous plus que ravis de ce qui s’en vient ces jours-ci. L’E3 est au-dessus de nos têtes, et les entreprises ne cessent de nous le rappeler. Nous attendons de grandes choses de ceux qui vont assister à l’événement virtuel. Maintenant, il y a autre chose en route : une annonce de Koch Media à l’E3 2021.

Cela a été confirmé par Deep Silver lui-même dans son compte officiel de Twitter. Nous ne savons pas de quoi il peut s’agir, mais les alarmes sont déjà activées. L’annonce sera faite le 11 juin, juste après le début du Summer Games Fest, et compte tenu de son caractère international, on peut s’attendre à ce que ce soit quelque chose de plus ou moins important.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’annonce elle-même, bien que Deep Silver ait souligné quelque chose que nous devons garder à l’esprit. Il ne s’agit pas de Dead Island, de Saints Row, de Metro ou de Time Splitters. Cette dernière est logique, étant donné que l’acquisition de la propriété intellectuelle a été annoncée très récemment, mais dans le reste des cas elle est frappante. Qui peut être?

Notre société mère @KochMedia_HQ fait une annonce dans le cadre de #SummerGamesFest le 11 juin. Pour vous prévenir, vous n’y verrez pas Dead Island, Saints Row, Metro ou TimeSplitters (ni à aucun autre événement E3 2021). Nous vous informerons lorsque nous aurons des nouvelles à partager. – Argent profond (@deepsilver) 4 juin 2021

Il est curieux de penser qu’il ne s’agira pas d’une publicité liée aux livraisons précitées. Ils ont tous des projets en développement à notre connaissance. Metro a un quatrième volet en préparation depuis au moins 2019, et nous connaissons l’existence de Saints Row 5 mais pas dans quelle direction il pourrait aller après les folies du quatrième volet.

Le cas de Dead Island est plus délicat. Nous n’attendons pas l’annonce d’un nouvel opus, mais quelques informations sur l’état dans lequel se trouve votre deuxième jeu. Le titre est en développement depuis de nombreuses années et a changé de mains plusieurs fois, trop de fois pour ce qui est sain pour un tel développement. Il semble que l’E3 2021 ne sera pas là où cela est corrigé.