Une animation stressante montre une baleine bleue esquivant des centaines de navires tout en essayant de se nourrir

Une baleine bleue au Chili a eu une semaine difficile, zigzaguant et zaguant à un rythme effréné alors qu’elle esquivait des navires en mouvement dans un golfe occupé, comme le montre une nouvelle visualisation vertigineuse de la tentative du monstre de se nourrir sans être frappé par aucun des mouvements rapides navires à proximité.

L’animation fait partie d’une nouvelle étude détaillant les dangers posés par le trafic maritime baleine bleue (Balaenoptera musculus) dans l’une de leurs principales zones d’alimentation dans le Pacifique Sud. Les chercheurs ont découvert que les rorquals bleus pouvaient y rencontrer jusqu’à 1000 navires par jour pendant les mois d’été, lorsque les animaux migrent vers cette région océanique pour nourrir et prendre soin de leurs jeunes veaux.

Auparavant, les seules données disponibles sur les risques de collision de baleines avec des navires dans la mer du nord de la Patagonie provenaient de récits de frappes effectives, parfois mortelles pour les baleines. Mais ces incidents ne sont souvent pas signalés aux autorités locales ou enregistrés en détail, « nous ne savons donc pas à quel point ce problème est grave », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Luis Bedriñana-Romano, créateur de la visualisation des données et chercheur et doctorant. avec l’Université Austral du Chili (AUC) à Valdivia.

Au cours des 16 dernières années, des scientifiques de l’AUC et du Blue Whale Center du Chili ont collecté des données satellitaires sur plus de 20 rorquals bleus marqués, en suivant leurs itinéraires de migration et leur comportement alimentaire. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les données de mouvement des baleines ainsi que les données de trafic des navires océaniques.

En utilisant les données de mouvement pour construire des modèles informatiques prédictifs, les chercheurs ont découvert que les baleines pouvaient esquiver jusqu’à 700 navires d’aquaculture – des navires utilisés pour le transport du personnel et des fournitures – et peut-être des centaines d’autres types de navires, sur une base quotidienne. Ces interactions ont eu lieu entre les eaux proches de Puerto Montt et dans la péninsule de Taitao au sud du Chili, où les baleines bleues se rassemblent habituellement pour se nourrir.

Dans l’animation, une forme bleue montre la trajectoire d’une seule baleine bleue dans le golfe d’Ancud au Chili, entre le 22 mars et le 29 mars 2019. Les formes en mouvement que la baleine tente d’éviter sont des navires de la flotte aquacole chilienne.

« Ce qui est important ici, c’est de montrer un aperçu de la densité des vaisseaux [that] les baleines sont exposées à « , a déclaré Bedriñana-Romano à 45Secondes.fr dans un e-mail. Cependant, les données de suivi de nombreux bateaux de la région n’étaient pas disponibles pour les auteurs de l’étude. L’animation ne montre donc que les navires d’une seule flotte et le nombre réel des bateaux que les baleines évitent un jour donné est probablement plus élevé.

« Nous savons que nous sous-estimons le risque », a déclaré Bedriñana-Romano. « Cependant, plus de 83% des navires analysés appartenaient à la flotte aquacole, nous savons donc que c’est la seule industrie qui façonne le trafic maritime dans la région. »

Vue aérienne de la baleine bleue expirant dans le canal Moraleda, un plan d’eau séparant l’archipel de Chonos du continent chilien. (Crédit d’image: Nicolas Muñoz, Centro Ballena Azul – Universidad Austral de Chile)

Cette nouvelle carte des zones à haut risque pour les baleines aidera les responsables à élaborer des stratégies de conservation donnant la priorité aux régions océaniques les plus fréquemment visitées par les baleines bleues. Le détournement du trafic des navires – en particulier les navires d’aquaculture – sera une étape critique pour protéger cette espèce marine menacée et sauvegarder son habitat océanique, ont rapporté les auteurs de l’étude.

«Maintenant, au moins, nous savons par où commencer à rechercher des problèmes, car nous avons défini les points chauds où les interactions sont susceptibles de se produire», a déclaré Bedriñana-Romano.

Les résultats ont été publiés en ligne le 1er février dans la revue Rapports scientifiques .

